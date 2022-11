Wales získal v béčku iba bod, Bale priznal odhodlanie pokračovať

Dauha 30. novembra (TASR) - Iba jeden bod za remízu s USA a koniec už po základnej skupine znamená pre futbalistov Walesu sklamanie. Na MS v Katare chceli nadviazať na postup zo základných skupín na uplynulých dvoch ME, no napriek poslednému štvrtému miestu sa v krajine hovorí aj o pozitívach.



"Ďakujeme, že ste nás opäť nechali snívať. Nezabudnite na to, ako ďaleko ste došli," uviedla stanica BBC Sport Wales po utorňajšej prehre s Anglickom 0:3. Pre Wales to bola iba historicky druhá účasť na MS a prvá od roku 1958. Pre generáciu okolo Garetha Balea znamenala úspešná kvalifikácia ďalší významný míľnik, ktorým nadviazala na účasti na ME 2016 (premiéra Walesu) a 2020. Na oboch európskych šampionátoch sa Walesu podarilo postúpiť zo základnej skupiny, pred šiestimi rokmi sa vo Francúzsku po štyroch víťazstvách dostali až do semifinále.



V Katare však nenadviazali na úspešné ťaženie a na turnaji skončili s jedným bodom a skóre 1:6. "Keby nám niekto pred dvoma rokmi povedal, že sa zúčastníme na MS, nikto z nás by tomu neveril. Teraz sme však sklamaní z vypadnutia. Odchádzame však zo vztýčenou hlavou," citovala Balea agentúra AFP. Nad zdravotným stavom a s tým súvisiacou hernou vyťaženosťou lídra Walesu visel pred MS otáznik. Bale napokon odohral v úvodných dvoch dueloch plnú minutáž a proti Anglicku odohral prvý počas, po ktorom ho za stavu 0:0 vystriedal Brennan Johnson. Práve Bale strelil jediný gól Walesu na turnaji, keď penaltou v 82. minúte vyrovnal súboj s USA (1:1). Po zápase neskrýval odhodlanie pokračovať v reprezentačnej kariére s cieľom nadviazať na tri postupy na vrcholné podujatia. "Budem v reprezentácii hrať dovtedy, kým budem môcť a pokiaľ budem potrebný. Verím, že sa prebojujeme na ME 2024."



Pozíciu najväčšieho favorita B-skupiny potvrdili hráči Anglicka, ktorí po remíze s USA 0:0 a víťazstvách nad Iránom (6:2) a Walesom (3:0) získali sedem bodov s výborným skóre 9:2. Finalista ME spečatil postup v ostrovnom derby s Walesom, ktoré rozhodol tromi gólmi v druhom polčase. Predchádzala im celozápasová dominancia, ktorú dokumentuje percentuálne držanie lopty (74:26) aj počet striel (9:2). Tréner Gareth Southgate nezaťažil plnou minutážou opory Declana Ricea či kapitána Harryho Kanea a na lavičke náhradníkov nechal zvyčajných členov základnej zostavy Raheema Sterlinga či Bukaya Saku. Pred nedeľňajším osemfinálovým zápasom so Senegalom mal veľa dôvodov na spokojnosť. "Zvíťazili sme v skupine. Väčšina tímu sa už dostala na ihrisko, čo je veľmi dobré pre dynamiku a variabilitu zostavy. Veľmi dobré je aj to, že nezbierame žlté karty," poznamenal Southgate, ktorého zverenci nedostali v troch zápasoch ani jeden kartový trest.



K postupujúcim Angličanom sa z "béčka" pridali hráči USA. V priamom súboji o postup zdolali Irán 1:0 gólom Christiana Pulisica z 38. minúty. Iránu nevyšiel prvý polčas (0:1, na strely 0:8), v druhom však zvýšil ofenzívnu aktivitu. V závere sa dožadoval penalty po zákroku Cartera-Vickersa na Taremího, no podľa rozhodcu nešlo o nedovolený zákrok. Pulisic, ktorý sa podieľal na oboch góloch USA v základnej skupine, už do druhého polčasu proti Iránu nenastúpil. Dôvodom bolo zranenie, ktoré utrpel po kolízii s brankárom Alirezom Beyranvandom. "Preventívne ho odviezli do nemocnice. Bol to úder do oblasti brucha. Po zápase sme s ním mali videohovor a cítil sa dobre," povedal tréner USA Gregg Berhalter.



Pulisicovi diagnostikovali pomliaždenie panvy a jeho štart v osemfinále je otázny. Američania sa v sobotňajšom stretnutí proti Holandsku pokúsia zopakovať najväčší úspech na MS, ktorým je štvrťfinále z roku 2002. "Ešte nechceme ísť domov. Máme pred sebou skvelú príležitosť dosiahnuť niečo veľké pre americký futbal. Teraz ide o to, ako zregenerujeme po základnej skupine a ako sa pripravíme na silné Holandsko. Je to veľmi dobrý tím a my musíme nájsť spôsob, ako ho zdolať," poznamenal Berhalter.