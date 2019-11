Waleský futbalista Gareth Bale verí v úspech v zápase s Maďarskom

Londýn 18. novembra (TASR) – Waleský futbalista Gareth Bale verí, že k úspechu v utorňajšom (19.11.) zápase kvalifikácie EURO 2020 proti Maďarsku pomôže jeho tímu aj skúsenosť z neúspechu v podobnom stretnutí proti Írsku. Pred dvomi rokmi v ňom Wales prehral doma 0:1 a nepostúpil do baráže kvalifikácie na svetový šampionát v Rusku.



"Keď sa tak obzriem späť, myslím si, že sa to pretaví do pozitívna. Vieme, ako sa nechceme cítiť po zápase," cituje Balea agentúra AFP.



Práve absencia najväčšej hviezdy "drakov" bola pre Wales v spomínanom stretnutí fatálnou. Zranenie lýtka trápilo hráča madridského Realu aj pred posledným dvojduelom kvalifikácie EURO 2020. Bale však bol k dispozícii trénerovi Ryanovi Giggsovi už v sobotňajšom (15.11.) zápase v Azerbajdžane, v ktorom ho po hodine hry vystriedal Aaron Ramsey. I pred rozhodujúcim duelom tvrdí, že je pripravený.



"Hovorili sme, že to v Azerbajdžane skúsim na takých 60 minút, fungovalo to. Teraz som pripravený na utorok," zdôraznil.



Víťaz zápasu Wales - Maďarsko (19.11. Cardiff o 20.45) v E-skupine kvalifikácie postúpi na šampionát. Remíza by pomohla postúpiť Slovákom v prípade ich víťazstva nad Azerbajdžanom v súbežne hranom zápase v Trnave.