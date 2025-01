Walker požiadal o odchod z Manchestru City, záujem prejavilo AC Miláno

Manchester 12. januára (TASR) - Anglický futbalista Kyle Walker požiadal svoj klub Manchester City o odchod počas januárového prestupového termínu. O služby 34-ročného obrancu prejavilo podľa britských médií už záujem AC Miláno.



Walker nehral v predchádzajúcich štyroch vystúpeniach "Citizens" a pri sobotňajšej výhre 8:0 v treťom kole FA Cupu nad Salfordom City nebol ani na zápasovej súpiske. "Nehovorí sa mi to ľahko, ale dva dni dozadu Kyle požiadal o možnosť zahrať si na konci svojej kariéry v zahraničí. Už s takýmto niečím prišiel dva roky dozadu po zisku treble, myslím si, že vtedy mal záujem Bayern Mníchov, ale ponuka nebola dostatočne dobrá. Dal nám niečo, čo sme nemali, bol úžasný. Teraz však myslí na to, aby si zahral niekde v zahraničí, preto som dal prednosť iným hráčom, ktorí sú mysľou tu," priblížil rozhodnutie na pozápasovej tlačovej konferencii tréner City Pep Guardiola.



Podľa slov španielskeho kouča samotný hráč cíti, že už nedokáže hrať v Manchestri na najvyššej úrovni a klub mu nebude brániť v prípadnom odchode. City plánuje vystužiť zadné rady o reprezentanta Uzbekistanu Abdukodira Chusanova a Brazílčana Vitora Reisa.



Walker prišiel do klubu v roku 2017 z konkurenčného Tottenhamu, so City vyhral šesťkrát Premier League, dvakrát uspel v FA Cupe a raz zdvíhal nad hlavu trofej pre víťaza Ligy majstrov. Na Etihad Stadium má ešte 18 mesiacov platný kontrakt.