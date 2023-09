Walker predĺžil kontrakt s Manchestrom City do roku 2026

Manchester 14. septembra (TASR) - Anglický futbalový reprezentant Kyle Walker sa dohodol s vedením Manchestru City na predĺžení kontraktu do roku 2026. Jeho meno sa v uplynulom období spájalo s možným prestupom do Bayernu Mníchov, no 33-ročný obranca sa napokon rozhodol zostať v tíme úradujúceho šampióna Premier League a víťaza Ligy majstrov.



"Moja budúcnosť je v City a to je pre mňa tá najlepšia vec," vyhlásil Walker, ktorý prišiel do Manchestru v roku 2017 z Tottenhamu. V minulej sezóne získal so City cenné treble, keď okrem triumfov v domácej súťaži a LM vyhral aj FA Cup. "Som potešený, že budem môcť pokračovať v klube, ktorý každý rok bojuje o trofeje. Nemôžem sa dočkať toho, čo ďalšie sezóny prinesú," citovala agentúra AP skúseného obrancu, ktorý vstupuje do posledného roku súčasnej zmluvy. Nový kontrakt začne plynúť od sezóny 2024/2025.



Walker získal so City päťkrát anglický titul, s tímom vyhral Ligu majstrov, dvakrát Pohár FA a štyrikrát triumfoval v anglickom Ligovom pohári. Celkovo vybojoval s klubom 15 tímových trofejí. Za City odohral v súčte 260 zápasov vo všetkých súťažiach. V anglickej reprezentácii si pripísal 78 štartov. "Kyle je výborný futbalista, vďaka svojej rýchlosti a skúsenostiam je dôležitý člen nášho kádra. Pre mňa osobne je najlepší pravý obranca na svete. Do tímu prináša výnimočnú dynamiku," uviedol na adresu Walkera športový riaditeľ "Citizens" Txiki Begiristain.