Walker skompletizoval odchod z Manchestru City do AC Miláno

Miláno 24. januára (TASR) - Anglický futbalista Kyle Walker skompletizoval svoj odchod z Manchestru City. Tridsaťštyriročný pravý obranca sa s talianskym AC Miláno dohodol na polročnom hosťovaní s opciou na prestup.



Walker už dlhšiu dobu v drese City nenastúpil a vedenie klubu pred niekoľkými dňami informoval o záujme zahrať si na konci svojej kariéry v zahraničí. Do anglického klubu prišiel v roku 2017 z konkurenčného Tottenhamu. Šesťkrát sa s ním tešil z majstrovského titulu, dvakrát uspel v Pohári FA a raz zodvihol nad hlavu trofej pre víťaza Ligy majstrov. "Manchester City, kde mám začať? Podpísať zmluvu s týmto neuveriteľným klubom v roku 2017 bol splnený sen. O sedem rokov neskôr mať 17 trofejí vrátane Ligy majstrov a slávneho treble je niečo, o čom som ako dieťa len sníval," napísal Walker na sociálnej sieti.



Angličan sa v Miláne stretne so svojimi reprezentačnými spoluhráčmi Fikayom Tomorim, Tammym Abrahamom a Rubenom Loftusom-Cheekom. "Rossoneri" patrí v tabuľke Serie A až ôsme miesto, v Lige majstrov však vyhrali uplynulých päť zápasov v rade a majú istý postup do vyraďovacej fázy.