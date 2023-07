Walker údajne súhlasil s prestupom z Manch. City do Bayernu Mníchov

Mníchov 14. júla (TASR) - Anglický futbalový reprezentant Kyle Walker už údajne prikývol na ponuku Bayernu Mníchov. Bavori podľa nemeckej televízie Sky ponúkajú Manchestru City za prestup obrancu približne 15 miliónov eur plus bonusy.



Tridsaťtriročný Walker pôsobí v City od roku 2017. Predtým hral dlhodobo aj za Tottenham Hotspur, odkiaľ hosťoval v Sheffielde United, Queens Parku Rangers i Aston Ville. Za anglickú reprezentáciu odohral 76 stretnutí.



V prípade, že sa kluby dohodnú na odstupnom, podpíše s Bayernom kontrakt do roku 2025 s opciou na ďalší rok. Terajšia zmluva s víťazom Ligy majstrov a anglickým šampiónom mu platí do leta 2024.