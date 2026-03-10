< sekcia Šport
Walker už za Anglicko hrať nebude, s reprezentáciou sa rozlúčil
Tridsaťšesťročný obranca bol súčasťou tímu, ktorý nastúpil v rokoch 2021 i 2024 vo finále majstrovstiev Európy.
Autor TASR
Burnley 10. marca (TASR) - Anglický futbalista Kyle Walker oficiálne ukončil reprezentačnú kariéru. Spoluhráč slovenského gólmana Martina Dúbravku v FC Burnley odohral za Anglicko 96 duelov.
Tridsaťšesťročný obranca bol súčasťou tímu, ktorý nastúpil v rokoch 2021 i 2024 vo finále majstrovstiev Európy. Naposledy si reprezentačný dres obliekol minulý rok v prípravnom stretnutí proti Senegalu. „Som smutný, že musím urobiť toto rozhodnutie. Zároveň som však hrdý na to, čo som dokázal s mužstvom Anglicka. Reprezentoval som svoju krajinu na piatich veľkých turnajoch. Mal som možnosť spolupracovať s úžasnými hráčmi a trénermi a je to pre mňa veľká pocta. Prišla však záverečná a som rád, že môže mať formálnu podobu,“ uviedol bývalý hráč Manchestru City, či Tottenhamu podľa AFP.
Walker je na 10. priečke v historickej tabuľke v počte odohraných duelov za Anglicko. Anglická futbalová asociácia už informovala, že si uctí jeho služby v niektorom zo zápasov po svetovom šampionáte 2026.
