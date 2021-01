Walker začal po úspešnej liečbe kolena individuálne trénovať

Boston 9. januára (TASR) - Rozohrávač Kemba Walker už necíti bolesť v ľavom kolene a jeho klub Boston Celtics mu dovolil vrátiť sa do tréningového procesu.



Tridsaťročný Walker v tejto sezóne NBA zatiaľ nenastúpil. Mimo hry je od októbra, keď sa začala jeho 12-týždňová liečebná procedúra zahŕňajúca aj aplikáciu injekcie s kmeňovými bunkami. V týchto dňoch sa pripravuje individuálne pod dohľadom kondičného trénera, postupne sa zapojí aj do kolektívneho tréningu.



"Kembov návrat sa blíži. Vyzerá vynikajúco a sám sa cíti výborne, azda najlepšie počas svojho pôsobenia v klube. Dúfame, že s ním čoskoro budeme môcť počítať, no v žiadnom prípade nechceme uponáhľať jeho návrat," vyhlásil tréner Bostonu Brad Stevens.



Celtics sa v minulej sezóne poznačenej pandémiou koronavírusu prebojovali do finále Východnej konferencie, v ktorom podľahli 2:4 Miami Heat.