Walman má pokutu 10.000 dolárov za incidenty v treťom zápase finále

New York 10. júna (TASR) - Obranca Edmontonu Oilers Jake Walman dostal za incidenty v treťom zápase finále hokejovej NHL na ľade Floridy Panthers pokutu 10.000 dolárov. Obhajcovia Stanley Cupu z Floridy zdolali Edmonton 6:1 a v sérii vedú 2:1 na zápasy.



Walman dostal dve pokuty po 5000 dolárov za dve rôzne akcie. Oddelenie hráčskej bezpečnosti NHL ho potrestalo za hrubosť, keď sa v 55. minúte pustil do Matthewa Tkachuka a vedeniu ligy neušiel ani incident z druhej tretiny, keď vodou z fľaše ostriekal hráčov súpera na lavičke Panthers.



Dvadsaťdeväťročný Kanaďan sa po zápase stručne k dianiu na ľade vyjadril. „Spravil som to samozrejme z nejakého dôvodu. Nechcem zachádzať do detailov, skôr by som sa bavil o hokeji. Je mi jasné, že kamery sú všade,” povedal Walman podľa sportsnet.ca.



Štvrtý zápas reprízy minuloročného finále je na programe v noci na piatok opäť na ľade Panthers.