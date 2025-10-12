Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Walshová prekonala vlastný svetový rekord na 50 m motýlik

Dvadsaťdvaročná Američanka je aktuálne držiteľkou piatich najrýchlejších časov v tejto disciplíne.

Autor TASR
Los Angeles 12. októbra (TASR) - Americká plavkyňa Gretchen Walshová sa na podujatí Svetového pohára v Carmele postarala časom 23,72 sekundy o nový svetový rekord v krátkom bazéne na 50 m motýlik. Svoj vlastný rekordný zápis z tohtoročných majstrovstiev sveta v Budapešti prekonala o 22 stotín sekundy.

Dvadsaťdvaročná Američanka je aktuálne držiteľkou piatich najrýchlejších časov v tejto disciplíne. Od minulého roka sa Walshovej podarilo v krátkom bazéne stanoviť 13 svetových rekordov. Aktuálne je líderkou tabuliek v štyroch disciplínach. Informáciu priniesla agentúra AFP.
