Walshová vylepšila svetový rekord na 100 m motýlik na 54,33 s

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Autor TASR
Miami 3. mája (TASR) - Americká plavkyňa Gretchen Walshová opäť vylepšila svoj svetový rekord na 100 m motýlik. V sobotu zaplávala na mítingu Fort Lauderdale Open na Floride čas 54,33 sekundy.

Svoje doterajšie maximum, ktoré zaplávala v tom istom bazéne vlani v máji, posunula o 27 stotín sekundy. Je to už jej štvrtý svetový rekord v tejto disciplíne. Dvadsaťtriročná plavkyňa je tak už o viac ako sekundu rýchlejšia ako druhá v historických tabuľkách Sarah Sjöströmová zo Švédska (55,48 s). Informovala agentúra AFP.
