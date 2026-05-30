Walter zostane trénerom Kaprálikovho Holsteinu Kiel
Walter sa ujal funkcie kouča Kielu koncom februára, keď nahradil odvolaného Marcela Rappa. V minulosti trénoval VfB Stuttgart, Hamburger SV a Hull City.
Autor TASR
Kiel 30. mája (TASR) - Tim Walter bude aj naďalej trénerom futbalistov Holsteinu Kiel. V tíme druhej nemeckej Bundesligy pôsobí aj slovenský reprezentant Adrián Kaprálik. Kiel v uplynulej sezóne dlho bojoval o záchranu, napokon obsadil v súťaži 12. miesto.
„Minulá sezóna bola náročná, podarilo sa nám však udržať a tak sme sa rozhodli, že Tim Walter zostane pri kormidle tímu," uviedol pre DPA športový riaditeľ klubu Olaf Rebbe. Walter sa ujal funkcie kouča Kielu koncom februára, keď nahradil odvolaného Marcela Rappa. V minulosti trénoval VfB Stuttgart, Hamburger SV a Hull City.
