Wang Jang a Kukuľková na druhom turnaji do 2. kola kvalifikácie na OH

muži - 1. kolo:



Wang JANG (SR) - Juan Perez (Šp.) 4:0 (8, 7, 5, 5)



Vladislav Ursu (Mold.) - Ľubomír PIŠTEJ (SR) 4:0 (10, 11, 12, 3)

Tatiana KUKUĽKOVÁ (SR) - Rachel Moretová (Švajč.) 4:2 (7, -8, 6, 12. -10, 5)



Debora Vivarelliová (Tal.) - Barbora BALÁZOVÁ (SR) 4:1 (-8, 10, 7, 4, 9)

Sarajevo 18. mája (TASR) - Slovenskí reprezentanti v stolnom tenise Wang Jang a Tatiana Kukuľková postúpili na druhom turnaji európskej olympijskej kvalifikácie vo dvojhre v Sarajeve do 2. kola. Wang Jang si v 1. kole poradil so Španielom Juanom Perezom hladko 4:0, Kukuľková zdolala Švajčiarku Rachel Moretovú 4:2.Nedarilo sa Barbore Balážovej, ktorej na prvom turnaji tesne ušla miestenka na OH 2024 v Paríži. Talianke Debora Vivarelliovej podľahla 1:4. Ľubomír Pištej prehral s Moldavcom Vladislavom Ursuom 0:4. Pre Európu je určených šesť kontinentálnych miesteniek na OH v Paríži. Po päť z nich v oboch kategóriách rozdajú teraz v Sarajeve a zvyšné šieste podľa rebríčka k 11. júnu 2024, keď sa skončí proces kvalifikácie na olympiádu.