Wang Jang nenastúpil na osemfinále dvojhry, je v karanténe

MS v Houstone:

dvojhra mužov - osemfinále:



Timo Boll (Nem.) - Jang WANG (SR) 4:0 - Wang nenastúpil

Houston 27. novembra (TASR) - Slovensko už nemá zastúpenie na prebiehajúcich majstrovstvách sveta v stolnom tenise v americkom Houstone. Posledný reprezentant SR v hre Jang Wang nemohol nastúpiť na osemfinálový duel mužskej dvojhry proti úradujúcemu majstrovi Európy Nemcovi Timovi Bollovi. Identifikovali ho totiž ako blízky kontakt s osobou s koronavírusom a momentálne je v karanténe.Medzi elitnú osmičku tak Boll postúpil bez boja. O karanténe 27-ročného slovenského reprezentanta informovala na sociálnej sieti Medzinárodná stolnotenisová federácia (ITTF).potvrdil pre agentúru DPA športový riaditeľ Nemcov Richard Prause, podľa ktorého po oznámení prípadu už Wang nemal čas podrobiť sa testu a nastúpiť na zápas. Bezpečnostné opatrenia na šampionáte v Houstone nie sú také prísne ako napríklad na OH v Tokiu. Do USA síce mohli prísť len očkovaní športovci a členovia realizačných tímov, v dejisku turnaja sa ale už aktéri nemuseli testovať každý deň a mohli sa napríklad voľne pohybovať v hoteloch.Wang sa dostal do osemfinále i pred dvoma rokmi na šampionáte v Budapešti. Čínsky rodák ale už nedostal šancu zlepšiť najlepší slovenský rezultát vo dvojhre na MS v ére samostatnosti Ľubomíra Pišteja z MS 2017 v Düsseldorfe a Milana Grmana z MS 1997 v Manchestri.