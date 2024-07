Wang Jang nestačil na favorita, Csölley: Bolo to ťažké

Paríž 28. júla (TASR) - Hoci stolný tenista Wang Jang zvíťazil v nedeľu v South Paris Aréne v prvom sete nad Wang Čchu-čchinom z Číny, napokon na lídra svetového rebríčka nestačil. Jediný slovenský zástupca v tomto športe na OH v Paríži sa tak rozlúčil s hrami už po prvom zápase, plány mu skrížil krutý žreb.



Favorit napokon triumfoval 4:1 na sety. "Som spokojný s prvým setom, cítil som sa dobre, ale potom som robil chyby a tie už silný súper využil. Bol to ťažký zápas, svetová jednotka potvrdila svoje kvality, ja som bojoval ako som vedel," uviedol slovenský olympionik.



Wang zaskočil favorita v úvode dobrou hrou, nerobil chyby a prvý set získal v pomere 11:7. "Začali sme veľmi dobre. Rátali sme s tým, že ak sa Jangovi podarí vyhrať prvý set, tak na súpera bude oveľa väčší tlak. To sa aj potvrdilo, dalo sa vidieť, že Číňan má strach. V druhom sete zahral súper dobre a my sme urobili zopár chýb. Tak to bolo aj v treťom. Vo štvrtom za stavu 9:10 sme premýšľali, aký zahrať servis, zahral to dobre, ale v obrane sme urobili chybu. No a piaty set bol jasný, ak Číňania vedú, tak hrajú bez zábran a tam bolo vidieť, že Číňan to má pod kontrolou," povedal tréner Szilárd Csölley.



Favorit duelu zmenil po prvom sete taktiku a tá mu vyšla. Získal nasledujúce štyri sety v pomere 11:3, 11:4, 11:9, a 11:4 a aj táto zmena ukázala, že bol dobre pripravený. "Wang Jang nechcel ukončiť lopty na druhý, či tretí dotyk, ale zahrával dlhšie lopty. Bol dosť istý, ale Číňan hral krátke servisy do forhendu, ktoré Wang Jang prijíma do bekhendu a potom hral veľmi rýchly úder na stred, alebo do bekhendu, ktoré Wang Jang nestíhal. Ak Wang Jang vrátil loptu 4-5 krát, potom sme získali body my," povedal tréner.



Obaja hráči však predviedli aj dlhšie výmeny, na ktoré párkrát zareagovali aj diváci a hráčov odmenili silným potleskom. Tieto výmeny však väčšinou získal Číňan a aj to bol fakt, prečo napokon zvíťazil. "To vám dodá sebavedomie, ak vyhráte veľké výmeny. My sme vyhrávali tie na 5-6 dotykov, dlhšie mal Číňan. Urobili sme chybu v tom, že keď Wang Jang zaútočil, tak chcel zahrať rýchly topspin namiesto toho, aby dal do úderu viac falšu. Lopta mala byť pomalšia, lebo Wang Čchu-čchin je do rýchlych lôpt vynikajúci a tam nerobí chyby. Aj to mu pomohlo keď triumfoval v dlhých výmenách," zhodnotil Csölley.



Už pred zápasom bolo jasné, že na postup musí slovenský reprezentant zahrať mimoriadne dobre. "Číňan mal po prvom sete strach. Hral po prvý raz na takomto turnaji a navyše v pozícii svetovej jednotky. Vyhrať s ním štyri sety je ťažké. V Singapure hrali spolu v marci, Wang Jang prehral 0:3 na sety, ale boli to tesné sety. My sme vedeli, že nie je veľmi dobrý do obrany a keď bola šanca, bolo ju treba využiť. Ale malé chybičky v útoku rozhodli. Napriek tomu sme s výkonom spokojní. Mohlo to byť pokojne aj 2:4, výsledok neodzrkadľuje priebeh zápasu. Wang Jang mohol prejsť cez prvé a druhé kolo. Je tu dosť hráčov, ktorých by asi zdolal. Tam bola oveľa väčšia šanca, ak by prešiel prvým kolom. Vtedy stúpa aj sebavedomie," uzavrel Csölley.