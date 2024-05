Wang Jang a Balážová sa prebojovali do semifinále

európska olympijská kvalifikácia vo dvojhre:



muži



1. kolo:



Ľubomír PIŠTEJ (SR) - Cedric Nuytinck (Belg.) 4:1 (7, 9, 1, -9, 9)



2. kolo (osemfinále):



Milosz Redzimski (Poľ.) - PIŠTEJ 4:3 (4, 10, -9, -9, 8, -9, 6)



WANG Jang (SR) - Vladislav Ursu (Mold.) 4:1 (9, -6, 7, 7, 8)



štvrťfinále:



WANG Jang - Benedek Olah (Fín.) 4:0 (5, 10, 9, 10)







ženy



1. kolo:



Barbora BALÁŽOVÁ (SR) - Giorgia Piccolinová (Tal.) 4:3 (-8, 13, 7, -10, 8, -7, 6)



2. kolo (osemfinále):



Tatiana KUKUĽKOVÁ (SR) - Sofia-Xuan Zhang (Šp.) 4:2 (-9, 6, 12, -7, 3, 11)



BALÁŽOVÁ - Rachel Moretová (Švaj.) 4:2 (10, 4, 7, -4, -11, 7)



štvrťfinále:



Anna Hurseyová (V.Brit.) - KUKUĽKOVÁ 4:3 (-3, -13, -8, 5, 5, 7, 9)



BALÁŽOVÁ - Jieni Shaová (Portug.) 4:3 (-10, -9, -9, 7, 7, 13, 9)

Sarajevo 17. mája (TASR) - Slovenskí reprezentanti v stolnom tenise Wang Jang a Barbora Balážová sú blízko zisku miestenky na OH 2024. Na turnaji európskej olympijskej kvalifikácie v Sarajeve postúpili už do semifinále a ak zvládnu aj svoje sobotné duely, kvalifikujú sa do Paríža. Vo štvrťfinále vypadla Tatiana Kukuľková a v osemfinále Ľubomír Pištej, obaja budú mať šancu bojovať o olympiádu ešte vo víkendovej tretej fáze turnaja.Wang Jang po suverénnom víťazstve v základnej skupine mal v 1. kole vyraďovacej časti voľno a nastúpil až v osemfinále. V ňom zdolal Vladislava Ursua z Moldavska 4:1 na sety, následne nedal vo štvrťfinále šancu Fínovi Benedekovi Olahovi (4:0). V sobotu o 9.30 h bude o účasť v Paríži bojovať s Grékom Panagiotisom Gionisom.V osemfinále skončil Pištej. Ten si v úvodnom kole vyraďovačky poradil s Belgičanom Cedricom Nuytinckom 4:1, ale potom bol nad jeho sily Poliak Milosz Redzimski, ktorému podľahol po dramatickom boji 3:4.V ženskom "pavúku" si úspešne počínala Balážová. V 1. kole zdolala po tuhom boji Giorgiu Piccolinovú z Talianska 4:3 a v osemfinále zvíťazila nad Švajčiarkou Rachel Moretovou (4:2). Vo štvrťfinále prehrávala s portugalskou reprezentantkou Jieni Shaovou 0:3, no sériou štyroch víťazných setov duel otočila a zaistila si postup do semifinále. O miestenku na OH bude bojovať v sobotu o 10.20 s Holanďankou Britt Eerlandovou.V akcii bola aj Tatiana Kukuľková. Po víťazstve nad Sofiou-Xuan Zhang zo Španielska (4:2) postúpila do štvrťfinále, v ktorom viedla nad Britkou Annou Hurseyovou 3:0, ale potom prehrala štyri sety za sebou a vypadla.V Sarajeve sa hrá o päť olympijských miesteniek v oboch kategóriách. Prvé si vybojujú vo vyraďovačke víťazi semifinále (finále sa už nehrá - pozn.). Ďalšie miestenky sa rozdajú v tretej fáze (sobota a nedeľa). V nej sa predstavia hráči a hráčky, ktoré sa ešte nekvalifikovali na OH. Postúpia obaja finalisti a potom ešte aj víťaz duelu medzi zdolanými semifinalistami.