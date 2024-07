Wang Jang prehral na úvod stolnotenisového turnaja s Wang Čchu-čchinom

dvojhra - 1. kolo:



WANG Jang (SR) - Wang Čchu-čchin (Čína-1) 1:4 (7, -3, -4, -9, -4)

Paríž 28. júla (TASR) - Jediný slovenský stolnotenisový zástupca na olympiáde v Paríži Wang Jang skončil svoje účinkovanie už v prvom kole dvojhry. Nad jeho sily bol líder svetového rebríčka Wang Čchu-čchin z Číny, ktorý zvíťazil 4:1 na sety.Dvadsaťdeväťročný čínsky rodák Wang Jang odštartoval proti najvyššie nasadenému hráčovi turnaja dobre a v úvode dokázal držať krok, dobre kontroval súperove útoky a prvý set vyhral 11:7. V druhom však už mal na vrch aktuálne najlepší hráč sveta, ktorý vyhral jasne 11:3 a tretí set 11:4. Slovenský reprezentant mal viackrát aj smolu, keď jeho údery tesne zabrzdila páska. Šanca na zvrat prišla vo štvrtom sete, keď viedol 4:1 i 8:5, no záver nezvládol. Wang Čchu-čchin ho viackrát dostal do hlbokej defenzívy, otočil na 10:8 a premenil druhý setbal. Najväčší favorit celého turnaja v piatom sete už jednoznačne dominoval a triumfoval 11:4.Pre Janga Wanga to bola tretia účasť na olympijských hrách. V Riu de Janeiro 2016 skončil 33. a v Tokiu 2020 sedemnásty./zdroj TASR/: