Wang Jang prehral v boji o miestenku s Grékom Gionisom

európska olympijská kvalifikácia vo dvojhre - 1. turnaj



muži - semifinále:



WANG Jang (SR) - Panagiotis Gionis (Gr.) 0:4 (-10, -5, -8, -12)



/Gionis si vybojoval miestenku na OH 2024/

Sarajevo 18. mája (TASR) - Slovenský reprezentant v stolnom tenise Wang Jang nezvládol v sobotu rozhodujúci súboj o zisk miestenky na OH 2024 v Paríži. V semifinále prvého turnaja európskej olympijskej kvalifikácie vo dvojhre v Sarajeve prehral s Grékom Panagiotisom Gionisom 0:4 na sety. Šancu bude mať cez víkend ešte na druhom turnaji v bosnianskej metropole.Wang Jang si v sobotu mohol zaistiť tretiu olympijskú účasť za sebou. Do semifinále turnaja sa dostal po suverénnych výkonoch vo štvrtok a v piatok - na prvenstvo v základnej skupine nadviazal vo vyraďovačke, kde mal v 1. kole voľno a nastúpil až v osemfinále. V ňom zdolal Vladislava Ursua z Moldavska 4:1 na sety, následne nedal vo štvrťfinále šancu Fínovi Benedekovi Olahovi (4:0). V semifinálovom priamom súboji o miestenku na OH 2024 s Gionisom nevyužil v prvom sete setbal a prehral ho 10:12, ďalšie dva 5:11 a 8:11. Vo štvrtom sete opäť nezvládol koncovku, prehral ho 12:14 a celkovo 0:4 na sety. Postup na OH si tak vybojoval Gionis, finále sa už nehralo. Wang Jang sa predtým predstavil na OH 2016 v Riu de Janeiro (2. kolo) i na OH 2020 v Tokiu (3. kolo).Boj o olympijskú miestenku čakal v sobotu predpoludním aj Barboru Balážovú, ktorá v semifinále prvého turnaja nastúpila od 10.20 h proti Britt Eerlandovej z Holandska. V Sarajeve účinkujú aj ďalší dvaja slovenskí zástupcovia - na prvom turnaji vypadla vo štvrťfinále Tatiana Kukuľková a v osemfinále Ľubomír Pištej. Obaja ešte budú mať rovnako ako Wang Jang šancu bojovať o olympiádu vo víkendovej záverečnej fáze turnaja.Pre Európu je určených šesť kontinentálnych miesteniek na OH v Paríži. Po päť z nich v oboch kategóriách rozdajú teraz na kvalifikačnom turnaji v Sarajeve a zvyšné šieste podľa rebríčka k 11. júnu 2024, keď sa skončí proces kvalifikácie na olympiádu.