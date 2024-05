Wang Jang prehral v semifinále so Žmudenkom

európska olympijská kvalifikácia vo dvojhre - 2. turnaj



muži - semifinále:



Jaroslav Žmudenko (Ukr.) - Wang JANG (SR) 4:0 (6, 5, 5, 5)





Sarajevo 19. mája (TASR) - Slovenský reprezentant v stolnom tenise Wang Jang nevyužil ani druhú možnosť vybojovať si miestenku na OH 2024 v Paríži. V semifinále druhého turnaja európskej olympijskej kvalifikácie v Sarajeve prehral s Ukrajincom Jaroslavom Žmudenkom 0:4. Bude mať však ešte jednu šancu, v dueli o 3. miesto nastúpi v nedeľu popoludní proti Maďarovi Adamovi Szudimu.Wangovi v sobotu tesne ušla miestenka v prvom turnaji v Sarajeve, keď v rozhodujúcom semifinálovom súboji o postup do Paríža prehral s Grékom Panagiotisom Gionisom 0:4 na sety. Pre Európu je určených šesť kontinentálnych miesteniek na OH v Paríži. Po päť z nich v oboch kategóriách rozdajú teraz v Sarajeve a zvyšné šieste podľa rebríčka k 11. júnu 2024, keď sa skončí proces kvalifikácie na olympiádu.