Wang Jang si vybojoval miestenku do Paríža

európska olympijská kvalifikácia vo dvojhre - 2. turnaj



muži - o 3. miesto:



Wang JANG (SR) - Adam Szudi (Maď.) 4:0 (7, 2, 8, 6)

Sarajevo 19. mája (TASR) - Slovenský reprezentant v stolnom tenise Wang Jang si vybojoval miestenku na OH 2024 v Paríži. V zápase o 3. miesto na druhom turnaji európskej olympijskej kvalifikácie v Sarajeve zdolal Maďara Adama Szudiho 4:0. Na olympiáde sa predstaví tretíkrát za sebou. Na OH 2020 v Tokiu postúpil vo dvojhre do 3. kola, na OH 2016 v Riu de Janeiro skončil v 2. kole.Wangovi v sobotu tesne ušla miestenka v prvom turnaji v Sarajeve, keď v rozhodujúcom semifinálovom súboji o postup do Paríža prehral s Grékom Panagiotisom Gionisom 0:4 na sety. V nedeľu podľahol v semifinále druhého turnaja Ukrajincovi Jaroslavovi Žmudenkovi 0:4, no dostal ešte jednu šancu a tú využil. V súboji o tretie miesto proti Szudimu mal od začiatku navrch a Maďarovi nedovolil uhrať ani set.Pre Európu je určených šesť kontinentálnych miesteniek na OH v Paríži. Po päť z nich v oboch kategóriách rozdali teraz v Sarajeve a zvyšné šieste podľa rebríčka k 11. júnu 2024, keď sa skončí proces kvalifikácie na olympiádu.