Wang sa zapísal do histórie ako najvyššie draftovaný hráč z Číny

Los Angeles 28. júna (TASR) - Hokejista Simon Wang sa stal najvyššie draftovaným hráčom do NHL narodeným v Číne. Osemnásťročného obrancu si v úvode 2. kola vstupného draftu v Los Angeles vybral z 33. miesta americký klub San Jose Sharks.



Wangova rodina sa presťahovala z Pekingu do Toronta v roku 2018, keď mal 12 rokov. „Je to neskutočný moment pre moju rodinu a celkovo pre hokej v Číne. Surrealistický okamih, keď sa mi splnil sen. Dúfam, že som inšpiroval veľa detí v mojej rodnej krajine,“ citovala Wanga agentúra AP.



Jeho skutočné meno je Chao-si Wang, ale počas profesionálnej kariéry bude používať meno Simon. Podľa jeho slov je jednoduchšie pre Severoameričanov. Wanga si Sharks vybrali ako tretieho čínskeho hráča v histórii draftu. Kevin He prešiel draftom vlani, zo 109. pozície si ho vybral Winnipeg Jets. Ako prvé zaznelo v roku 2015 meno Andonga Songa, ktorého draftoval New York Islander ako 172. v poradí. „Dúfam, že jedného dňa môj rekord opäť niekto prekoná. Verím, že sa niekto dostane do prvého kola, možno do top 10,“ vyhlásil Wang.