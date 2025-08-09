Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Wanner z Bayernu si v prípravnom zápase s Tottenhamom zranil členok

Na archívnej snímke z 2. augusta 2025 hráč Bayernu Mníchov Paul Wanner počas prípravného futbalového zápasu proti Olympique Lyon v Mníchove. Foto: TASR/AP

V nadchádzajúcej sezóne by mohol mať po zranení Jamala Musialu možnosť stať sa pravidelnou súčasťou kádra pod vedením Vincenta Kompanyho.

Mníchov 9. augusta (TASR) - Nemecký futbalista Paul Wanner sa zranil počas prípravného zápasu Bayernu Mníchov proti Tottenhamu Hotspur (4:0). Vo štvrtkovom dueli si privodil zranenie ľavého členka, Bayern na oficiálnej stránke neuviedol dĺžku jeho absencie.

Devätnásťročný odchovanec akadémie Bayernu strávil uplynulé dve sezóny na hosťovaní. Stredopoliar naposledy pôsobil v Heidenheime, kde odohral 31 zápasov a bol tak súčasťou tímu pri historickom pôsobení v Konferenčnej lige. Wanner sa v roku 2022 zároveň stal najmladším hráčom, ktorý za Bayern debutoval v najvyššej súťaži (16 rokov a 15 dní). Predstavil sa aj vo finále šampionátu do 21 rokov na Slovensku proti Angličanom.

V nadchádzajúcej sezóne by mohol mať po zranení Jamala Musialu možnosť stať sa pravidelnou súčasťou kádra pod vedením Vincenta Kompanyho. V klube má zmluvu do roku 2027, no podľa agentúry DPA sa oňho zaujímajú Werder Brémy či Borussia Mönchengladbach.
.

