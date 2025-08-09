< sekcia Šport
Wanner z Bayernu si v prípravnom zápase s Tottenhamom zranil členok
V nadchádzajúcej sezóne by mohol mať po zranení Jamala Musialu možnosť stať sa pravidelnou súčasťou kádra pod vedením Vincenta Kompanyho.
Autor TASR
Mníchov 9. augusta (TASR) - Nemecký futbalista Paul Wanner sa zranil počas prípravného zápasu Bayernu Mníchov proti Tottenhamu Hotspur (4:0). Vo štvrtkovom dueli si privodil zranenie ľavého členka, Bayern na oficiálnej stránke neuviedol dĺžku jeho absencie.
Devätnásťročný odchovanec akadémie Bayernu strávil uplynulé dve sezóny na hosťovaní. Stredopoliar naposledy pôsobil v Heidenheime, kde odohral 31 zápasov a bol tak súčasťou tímu pri historickom pôsobení v Konferenčnej lige. Wanner sa v roku 2022 zároveň stal najmladším hráčom, ktorý za Bayern debutoval v najvyššej súťaži (16 rokov a 15 dní). Predstavil sa aj vo finále šampionátu do 21 rokov na Slovensku proti Angličanom.
V nadchádzajúcej sezóne by mohol mať po zranení Jamala Musialu možnosť stať sa pravidelnou súčasťou kádra pod vedením Vincenta Kompanyho. V klube má zmluvu do roku 2027, no podľa agentúry DPA sa oňho zaujímajú Werder Brémy či Borussia Mönchengladbach.
Devätnásťročný odchovanec akadémie Bayernu strávil uplynulé dve sezóny na hosťovaní. Stredopoliar naposledy pôsobil v Heidenheime, kde odohral 31 zápasov a bol tak súčasťou tímu pri historickom pôsobení v Konferenčnej lige. Wanner sa v roku 2022 zároveň stal najmladším hráčom, ktorý za Bayern debutoval v najvyššej súťaži (16 rokov a 15 dní). Predstavil sa aj vo finále šampionátu do 21 rokov na Slovensku proti Angličanom.
V nadchádzajúcej sezóne by mohol mať po zranení Jamala Musialu možnosť stať sa pravidelnou súčasťou kádra pod vedením Vincenta Kompanyho. V klube má zmluvu do roku 2027, no podľa agentúry DPA sa oňho zaujímajú Werder Brémy či Borussia Mönchengladbach.