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Wanyonyi stanovil nový svetový rekord v behu na 1000 m
Tisícku bežal súťažne prvýkrát v kariére.
Autor TASR
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Monako 10. júla (TASR) - Kenský atlét Emmanuel Wanyonyi stanovil na piatkovom mítingu Diamantovej ligy (DL) v Monaku nový svetový rekord v behu na 1000 m. Časom 2:11,83 min. prekonal o 13 stotín zápis svojho krajana Noaha Ngenyho z roku 1999. Zároveň zvíťazil v rekorde Diamantovej ligy aj mítingu.
Dvadsaťjedenročný Wanyonyi sa pritom špecializuje na osemstovku, v tejto disciplíne je úradujúci olympijský šampión, majster sveta a trojnásobný víťaz DL. Tisícku bežal súťažne prvýkrát v kariére.
Dvadsaťjedenročný Wanyonyi sa pritom špecializuje na osemstovku, v tejto disciplíne je úradujúci olympijský šampión, majster sveta a trojnásobný víťaz DL. Tisícku bežal súťažne prvýkrát v kariére.