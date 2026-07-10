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Wanyonyi stanovil nový svetový rekord v behu na 1000 m

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Na snímke Emmanuel Wanyonyi. Foto: TASR/AP

Tisícku bežal súťažne prvýkrát v kariére.

Autor TASR
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Monako 10. júla (TASR) - Kenský atlét Emmanuel Wanyonyi stanovil na piatkovom mítingu Diamantovej ligy (DL) v Monaku nový svetový rekord v behu na 1000 m. Časom 2:11,83 min. prekonal o 13 stotín zápis svojho krajana Noaha Ngenyho z roku 1999. Zároveň zvíťazil v rekorde Diamantovej ligy aj mítingu.

Dvadsaťjedenročný Wanyonyi sa pritom špecializuje na osemstovku, v tejto disciplíne je úradujúci olympijský šampión, majster sveta a trojnásobný víťaz DL. Tisícku bežal súťažne prvýkrát v kariére.
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