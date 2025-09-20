< sekcia Šport
Wanyonyi triumfoval na 800 m v rekorde šampionátu 1:41,86 min
Wanyonyi prekonal doterajší najlepší čas MS 1:42,34, ktorý mal z Eugene 2022 na konte Američan Donovan Brazer.
Autor TASR
Tokio 20. septembra (TASR) - Keňan Emmanuel Wanyonyi potvrdil pozíciu hlavného favorita a na atletických majstrovstvách sveta v Tokiu zvíťazil v behu na 800 metrov v novom rekorde šampionátu 1:41,86 min. Líder tohtoročných tabuliek od úvodu nastolil rýchle tempo a nikoho pred seba nepustil až do cieľa.
Wanyonyi prekonal doterajší najlepší čas MS 1:42,34, ktorý mal z Eugene 2022 na konte Američan Donovan Brazer. Za 13 rokov starým svetovým rekordom svojho krajana Davida Rudishu zaostal o 95 stotín sekundy. S Keňanom zvádzal tuhý súboj najmä obhajca titulu Kanaďan Marco Arop, ktorý Wanyonyiho zdolal pred dvoma rokmi v Budapešti, no tentokrát mu v úplnom závere došli sily a ešte ho predstihol aj Djamel Sedjati. Alžírčan vybojoval striebro za 1:41,90, Kanaďan bronz časom 1:41,95.
MS v Tokiu - finále:
Muži
800 m: 1. Emmanuel Wanyonyi (Keňa) 1:41,86 min - rekord šampionátu, 2. Djamel Sedjati (Alž.) 1:41,90, 3. Marco Arop (Kan.) 1:41,95, 4. Cian McPhillips (Ír.) 1:42,15, 5. Mohamed Attaoui (Šp.) 1:42,21, 6. Max Burgin (V. Brit.) 1:42,29, 7. Navasky Anderson (Jam.) 1:42,76, 8. Tshepiso Masalela (Bot.) 1:42,77, 9. Donavan Brazier (USA) 1:43,82
