Wanyonyi zabehol v Lausanne štvrtý čas histórie na 800 m 1:41,11

Diamantová liga - míting v Lausanne



Muži



200 m: 1. Letsile Tebogo (Bots.) 19,64 s, 2. Erriyon Knighton (USA) 19,78, 3. Fred Kerley (USA) 19,86



400 m: 1. Matthew Hudson-Smith (V. Brit.) 43,96 s, 2. Muzala Samukonga (Zamb.) 44,06, 3. Busang Kebinatshipi (Bots.) 44,22



800 m (mimo bodovania DL): 1. Emmanuel Wanyonyi (Keňa) 1:41,11 - svetový výkon roka, rekord DL, 2. Marco Arop (Kanada) 1:41,72, 3. Gabriel Tual (Fr.) 1:42,30



1500 m: 1. Jakob Ingebrigtsen (Nór.) 3:27,83 min, 2. Cole Hocker (USA) 3:29,85, 3. Hobbs Kessler (USA) 3:30,47



110 m prek.: 1. Rasheed Broadbell (Jam.) 13,10 s, 2. Grant Holloway (USA) 13,14, 3. Hansle Parchment (Jam.) 13,23



diaľka: 1. Miltiadis Tentoglu (Gréc.) 806 cm, 2. Wayne Pinnock (Jam.) 801, 3. Simon Ehammer (Švajč.) 799



oštep: 1. Anderson Peters (Gren.) 90,61, 2. Níradž Čopra (India) 89,49, 3. Julian Weber (Nem.) 87,08





Ženy



100 m: 1. Dina Asherová-Smithová (V. Brit.) 10:52,80 min, 2. Tamari Davisová (USA) 10:58,20, 3. Mujinga Kambundjiová (Švajč.) 11:03,60



800 m: 1. Mary Moraaová (Keňa) 1:57,91 min, 2. Georgia Bellová (V. Brit.) 1:58,53, 3. Jemma Reekieová (V. Brit.) 1:58,73



3000 m: 1. Diribe Weltejiová (Et.) 8:21,50 min, 2. Janeth Chepngetichová (Keňa) 8:23,48; 3. Tsigie Gebreselamová (Et.) 8:24,40



100 m prek.: 1. Jasmine Camachová-Quinnová (Portoriko) 12,35 s, 2. Grace Elizabeth Starková (USA) 12,38, 3. Ackera Nugentová (Jam.)



400 m prek.: 1. Femke Bolová (Hol.) 52,25 s, 2. Rushell Clayton (Jam.) 53,32, 3. Janieve Russellová (Jam.) 54,48



výška: 1. Jaroslava Mahučichová (Ukr.) 199 cm, 2. Eleanor Pattersonová (Austr.) 196, 3. Nicola Olyslagersová (Austr.) 192



guľa: 1. Chase Jacksonová (USA) 20,64 m, 2. Yemisi Ogunleyeová (Nem.) 19,55, 3. Sarah Mittonová (Kan.) 19,52

Lausanne 23. júla (TASR) - Kenský atlét Emmanuel Wanyonyi sa vo štvrtok na mítingu Diamantovej ligy v Lausanne posunul na druhú priečku historických tabuliek behu na 800 m, keď zvíťazil vo svetovom výkone roka 1:41,11 min. Úradujúci olympijský šampión vyrovnal čas iného slávneho rodáka z Kene a neskôr dánskeho reprezentanta Wilsona Kipketera, obaja aktuálne držia štvrtý najlepší výkon všetkých čias. Iba svetový rekordér David Rudisha bežal trikrát rýchlejšie.Osemstovka sa konala mimo tohtoročného bodovania Diamantovej ligy, no počíta sa do štatistík najprestížnejšieho atletického seriálu. Čas Wanyonyiho je tak aj rekord Diamantovej ligy. Keňan rovnako ako v Paríži zdolal Kanaďana Marca Aropa, ktorý prišiel do cieľa druhý výkonom 1:41,72.Prekvapujúci olympijský víťaz z Paríža na 1500 m Cole Hocker sa musel tentokrát skloniť pred lídrom tohtoročných tabuliek Jakobom Ingebrigtsenom. Nór zabehol 3:27,83 min a zlepšil svoj vlastný rekord mítingu, Američan dobehol druhý za 3:29,85. Väčším prekvapením bola prehra úradujúceho olympijského šampióna na 110 m prek. Američana Granta Hollowaya. Prvý muž svetových tabuliek nestačil na bronzového z Paríža Rasheeda Broadbella z Jamajky, ktorý zvíťazil za 13,10 s. Holloway dobehol druhý výkonom 13,14.Fanúšikov naopak nesklamal historicky prvý olympijský šampión z Botswany, Letsile Tebogo triumfoval na 200 m výkonom 19,64 s. Zaskvel sa aj oštepár Anderson Peters z Grenady, ktorý ako líder súťaže v poslednej sérii prehodil o 61 centimetrov hranicu 90 metrov.Už v nedeľu je na programe ďalší diel najprestížnejšieho atletického seriálu. V poľskom Chorzówe sa predstavia aj dve Slovenky, Gabriela Gajanová v behu na 1000 m a premiérovo v Diamantovej lige aj Viktória Forsterová a to na 100 m prek.