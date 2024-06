Warholm, Bolová, Diaz i Tamberi prekonali rekordy ME

ME v Ríme - finálové výsledky V. súťažného dňa



Muži



400 m prek.: 1. Karsten Warholm (Nór.) 46,98 s, 2. Alessandro Sibilio (Tal.) 47,50, 3. Carl Bengtström (Švéd.) 47,94, 4. Rasmus Mägi (Est.) 48,13, 5. Berke Akcam (Tur.) 48,17, 6. Emil Agyekum (Nem. ) 48,42







trojskok: 1. Jordan Alejandro Diaz Fortun (Šp.) 18,18 m, 2. Pedro Pichardo (Port.) 18,04, 3. Thomas Gogois (Fr.) 17,38, 4. Tiago Pereira (Port.) 17,08, 5. Max Hess (Nem.) 17,04, 6. Jean-Marc Pontvianne (Fr.) 17,04







výška: 1. Gianmarco Tamberi (Tal.) 2,37 m., 2. Vladyslav Lavskyj 2,29, 3. Oleh Doroščuk (obaja Ukr.) 2,26, 4. Thomas Carmoy (Belg.) 2,26, 5. Jan Štefela (ČR) 2,26, 6. Stefano Sottile (Tal.), Norbert Kobielski (Poľ.), Manuel Lando (Tal.), Tihomir Ivanov (Bul.) všetci 2,22







desaťboj: 1. Johannes Erm (Est.) 8764 bodov, 2. Sander Skotheim (Nór) 8635, 3. Makenson Gletty (Fr.) 8606, 4. Niklas Kaul (Nem.) 8547, 5. Kevin Mayer (Fr.) 8476, 6. Dario Dester (Tal.) 8235







Ženy



200 m: 1. Mujinga Kambundjiová (Švajč.) 22,49 s, 2. Daryll Neitová (V. Brit.) 22,50, 3. Helene Parisotová (Fr.) 22,63, 4. Henriete Jaegerová (Nór.) 22,83, 5. Tasa Jiyová (Hol.), 6. Julia Henrikssonová (Švéd.) 22,91







400 m prek.: 1. Femke Bolová (Hol.) 52,49 s, 2. Louise Maravalová (Fr.) 54,23, 3. Cathelijn Peetersová (Hol.) 54,37, 4. Nikoleta Jíchová (ČR 54,91, 5. Ayomide Folorunsová (Tal.) 55,20, 6. Line Klosterová (Nór.) 55,29







10.000 m: 1. Nadia Battoclettiová (Tal.) 30:51,32 min, 2. Diane Van Esová (Hol.) 30:57,24, 3. Megan Keithová (V. Brit.) 31:04,77, 4. Federica Del Buonová (Tal.) 31:25,41, 5. Klara Lukanová (Slov.) 31:34,90, 6. Elisa Palmerová (Tal.) 31:38,45







oštep: 1. Victoria Hudsonová (Rak.) 64,62, 2. Adriana Vilagošová (Srb.) 64,42, 3. Marie-Therese Obstová (Nór.) 63,50, 4. Christin Hussongová (Nem.) 61,92, 5. Nikola Ogrodníková (ČR) 61,78, 6. Elina Tzengková (Gr.) 59,46



Rím 12. júna (TASR) - Nór Karsten Warholm i Holanďanka Femke Bolová vytvorili nové rekordy majstrovstiev Európy v behu na 400 m cez prekážky. Warholm triumfoval v utorňajšom finále ME v Ríme časom 46,98 sekundy pred strieborným Talianom Alessandrom Sibiliom a bronzovým Švédom Carlom Bengtströmom, pričom obaja prekonali národné rekordy. O najlepšie výkony ME sa v predposledný piaty deň šampionátu postarali aj španielsky diaľkar Jordan Alejandro Diaz Fortun a domáci skokan do výšky Gianmarco Tamberi.Atraktívne finále videli diváci v skokanskom sektore, v ktorom sa o najhodnotnejšie výkony postarali obhajca titulu Portugalčan Pedro Pichardo a Španiel Jordan Alejandro Diaz Fortun. Prvý menovaný vytvoril pokusom 18,04 m nový národný rekord. Triumfoval však Diaz, ktorý dosiahol tretí najlepší skok histórie s hodnotou 18,18 m. Bronz si odniesol Francúz Thomas Gogois, pre ktorého bol výkon 17,39 m osobný rekord.Najväčší potlesk talianskeho publika si vyslúžil domáci skokan Tamberi. Triumfoval s výkonom 237 cm s výrazným náskokom 8 cm pred strieborným Ukrajincom Vladyslavom Lavskyjim (229).V ženskom behu na 10.000 m zvíťazila Talianka Nadia Battoclettiová a časom 30:51,32 min zlepšila národný rekord. Pred striebornou Holanďankou Dianou Van Esovou, ktorá si časom 30:57,24 vytvorila osobný rekord, zvíťazila s takmer 6-sekundovým náskokom. Bronz si odniesla Britka Megan Keithová, ktorá za striebornou pozíciou zaostala o vyše sedem sekúnd.V hode oštepom potvrdila pozíciu favoritky Rakúšanka Victoria Hudsonová, ktorá dosiahla výkon 64,62. Strieborná Srbka Adriana Vilagošová zaostala o 20 cm, bronzová Nórka Marie-Therese Obstová si výkonom 63,50 vytvorila osobné maximum.Piaty deň ME vyvrcholil ženským šprintom na 200 m, v ktorom zvíťazila švajčiarska reprezentantka Mujinga Kambundjiová, ktorá časom 22,49 s prekonala sezónne maximum. Striebro si odniesla Britka Daryll Neitová, tá zaostala iba o jednu stotinu, bronzový stupienok obsadila Francúzka Helene Parisotová časom 22,63.