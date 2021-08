Warholm ozdobil zlato svetovým rekordom 45,94 s

muži - 400 m prek.:



1. Karsten Warholm (Nór.) 45,94 s - svetový rekord, 2. Rai Benjamin (USA) 46,17, 3. Alison dos Santos (Braz.) 46,72, 4. Kyron McMaster (Brit. Pan. ostr.) 47,08, 5. Abderrahman Samba (Kat.) 47,12, 6. Yasmani Copello (Tur.) 47,81, 7. Rasmus Mägi (Est.) 48,11, 8. Alessandro Sibilio (Tal.) 48,77

Tokio 3. augusta (TASR) - Nórsky atlét Karsten Warholm získal na OH v Tokiu zlatú medailu v behu na 400 m prekážok vo svetovom rekorde 45,94 sekundy. Ako prvý v histórii bežal pod 46 sekúnd. Striebro patrí Američanovi Raiovi Benjaminovi (46,17) a bronz putuje do Brazílie zásluhou Alisona dos Santosa (46,72).Dvojnásobný majster sveta odštartoval v šiestej dráhe bleskurýchle. Americký rival sa naňho doťahoval, no 25-ročný Nór našiel v cieľovej rovinke rezervoár síl a o 76 stotín sekundy zlepšil vlastný svetový rekord, ktorý zabehol len 1. júla v Osle (46,70). O vyše pol sekundy by ho prekonal aj Benjamin, no vedľa Warholma mu skvelý výkon stačil v historických pretekoch "iba" na striebro.Warholm triumfoval na MS 2017 aj 2019, je tiež európsky šampión z roku 2018 a teraz pridal olympijské zlato v najlepšom čase histórie. "" citovala Warholma agentúra DPA.