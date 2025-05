Warholm zabehol v Šao-singu výkon roka na 400 m prek. 47,28

Diamantová liga - míting v čínskom Šao-singu:



Muži



100 m: 1. Akani Simbine (JAR) 9,98 s, 2. Kishane Thompson (Jam.) 9,99, 3. Letsile Tebogo (Bot.) 10,03

400 m: 1. Christopher Bailey (USA) 44,17 s, 2. Bayapo Ndori 44,32, 3. Busang Collen Kebinatshipi (obaja Bot.) 44,63

5000 m: 1. Berihu Aregawi 12:50,45 min, 2. Kuma Girma 12:50,69, 3. Mezgebu Sime (všetci Et.) 12:51,86

110 m prek.: 1. Cordell Tinch (USA) 12,87 s - svetový výkon roka, 2. Rašiddo Muratake (Jap.) 13,10, 3. Rasheed Broadbell (Jam.) 13,24

400 m prek.: 1. Karsten Warholm (Nór.) 47,28 s - svetový výkon roka, 2. Matheus Lima (Braz.) 48,08, 3. Carl Bengtström (Švéd.) 48,72

3000 m prek.: 1. Abrham Sime (Et.) 8:07,92 min, 2. Edmund Serem 8:08,68, 3. Simon Kiprop Koech (obaja Keňa) 8:09,05

trojskok: 1. Pedro Pichardo (Portug.) 17,03 m, 2. Jordan Scott (Jam.) 17,00, 3. Ču Ja-ming (Čína) 16,92

žrď: 1. Armand Duplantis (Švéd.) 611 cm, 2. Emmanuel Karalis (Gréc.) 601, 3. Menno Vloon (Hol.) 582



Ženy



200 m: 1. Anavia Battleová (USA) 22,38 s, 2. Rhasidat Adelekeová (Ír.) 22,72, 3. Henriette Jägerová (Nór.) 22,86

800 m: 1. Tsige Dugumová (Et.) 1:56,64 min - svetový výkon roka, 2. Sarah Billingsová (Austr.) 1:57,83, 3. Halimah Nakaayiová (Ug.) 1:58,39

100 m prek.: 1. Grace Starková (USA) 12,42 s, 2. Danielle Williamsová (Jam.) 12,55, 3. Marione Fourieová (JAR) 12,62

výška: 1. Jaroslava Mahučichová (Ukr.) 200 cm, 2. Nicola Olyslagersová 198, 3. Eleanor Pattersonová (obe Austr.) 195

guľa: 1. Chase Jacksonová (USA) 20,54 m, 2. Jessica Schilderová (Hol.) 19,77, 3. Fanny Roosová (Švéd.) 19,66

oštep: 1. Elina Tzengková (Gréc.) 64,90 m, 2. Taj Čchien-čchien (Čína) 64,38, 3. Jo-Ane van Dyková (JAR) 62,53

Šao-sing 3. mája (TASR) - Nórsky atlét Karsten Warholm triumfoval na sobotňajšom mítingu Diamantovej ligy v čínskom Šao-singu v behu na 400 m prek. vo svetovom výkone roka 47,28 s. Najlepší výkon v sezóne predviedol aj na 110 m prek. Američan Cordell Tinch, ktorý zabehol 12,87 s a zaradil sa na štvrté miesto historických tabuliek. Svetový výkon roka dosiahla aj Etiópčanka Tsige Dugumová na 800 m časom 1:56,64 min.Zlepšiť svoj vlastný svetový rekord sa na druhom podujatí sezóny prestížneho seriálu pokúsil švédsky žrdkár Armand Duplantis, no trikrát na 628 cm neuspel. Tešil sa však z triumfu v novom rekorde mítingu 611. Diváci v Šao-singu, ktorý zaskočil za Šanghaj, kde sa renovuje štadión, videli aj veľmi vyrovnanú stovku a zvíťazil rovnako ako pred týždňom v Sia-mene Juhoafričan Akani Simbine. Zapísal si čas 9,98, iba o stotinu za ním zaostal Kishane Thompson z Jamajky, tretí bol olympijský šampión z Paríža na 200 m Letsile Tebogo z Botswany za 10,03.Warholm bežal najrýchlejšie v sezóne, no spokojný so svojím výkonom nebol. „,“ povedal podľa oficiálnej webstránky Diamantovej ligy.Tinch nadviazal na triumf z minulého týždňa v Sia-mene a potvrdil, že vo svojej druhej profesionálnej sezóne v kariére sa zaradil do svetovej špičky. Svoj osobný rekord zlepšil o deväť stotín sekundy. „,“ pripustil 24-ročný Američan.