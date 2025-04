Warholm zlepšil najlepší čas histórie na 300 m prek. na 33,05 s

Diamantová liga - míting v čínskom Sia-mene:



Muži



100 m: 1. Akani Simbine (JAR) 9,99 s, 2. Ferdinand Omanyala (Keňa) 10,13, 3. Jeremiah Azu (V. Brit.) 10,17



400 m: 1. Bayapo Ndori (Bot.) 44,25 s, 2. Christopher Bailey (USA) 44,27, 3. Busang Collen Kebinatshipi (Bot.) 44,53



110 m prek.: 1. Cordell Tinch (USA) 13,06 s - svetový výkon roka, 2. Rašiddo Muratake (Jap.) 13,14, 3. Liou Ťün-si (Čína) 13,24



300 m prek.: 1. Karsten Warholm (Nór.) 33,05 s - najlepší čas histórie, 2. Matheus Lima (Braz.) 33,98, 3. Ken Tojoda (Jap.) 34,22



3000 m prek.: 1. Samuel Firewu (Et.) 8:05,61 min - svetový výkon roka, 2. Soufiane El Bakkali (Mar.) 8:06,66, 3. Simon Kiprop Koech (Keňa) 8:07,12



diaľka: 1. Čang Ming-kchun (Čína) 818 cm, 2. Liam Adcock (Austr.) 815, 3. Marquis Dendy (USA) 810



žrď: 1. Armand Duplantis (Švéd.) 592 cm, 2. Emmanuel Karalis (Gréc.) 582, 3. Menno Vloon (Hol.) 582







Ženy



200 m: 1. Anavia Battlová (USA) 22,41 s, 2. Shericka Jacksonová (Jam.) 22,79, 3. Jenna Prandiniová (USA) 22,97



1000 m: 1. Faith Kipyegonová (Keňa) 2:29,21 min - svetový výkon roka, 2. Abbey Caldwellová (Austr.) 2:32,94 - kontinentálny rekord, 3. Sarah Billingsová (Austr.) 2:33,45



5000 m: 1. Beatrice Chebetová (Keňa) 14:27,12 min - svetový výkon roka, 2. Gudaf Tsegayová (Et.) 14:28,18, 3. Birke Haylomová (Et.) 14:28,80



100 m prek.: 1. Danielle Williamsová (Jam.) 12,53 s, 2. Grace Elizabeth Starková (USA) 12,58, 3. Marione Fourieová (JAR) 12,62



výška: 1. Jaroslava Mahučichová (Ukr.) 197 cm, 2. Eleanor Pattersonová (Austr.) 194, 3. Nicola Olyslagersová (Austr.) 194



guľa: 1. Jessica Schilderová (Hol.) 20,47 m, 2. Chase Jacksonová (USA) 20,31, 3. Kung Li-ťiao (Čína) 19,62



disk: 1. Valarie Allmanová (USA) 68,95 m, 2. Yaime Perezová (Kuba) 66,26, 3. Laulauga Tausagová (USA) 64,91





Sia-men 26. apríla (TASR) - Nórsky atlét Karsten Warholm zlepšil najlepší čas histórie v netradičnej disciplíne 300 m prek. Na sobotňajšom úvodnom mítingu novej sezóny Diamantovej ligy dosiahol v čínskom Sia-mene čas 33,05 s. Predchádzajúce maximum na trati, v ktorej sa oficiálne neudávajú svetové rekordy, držal on sám z Osla 2021 a malo hodnotu 33,26.Dvadsaťdeväťročný svetový rekordér na 400 m prek. demonštroval, že poolympijská sezóna pre neho nebude oddychová.“ prezradil podľa oficiálnej webstránky Diamantovej ligy Warholm, ktorý sa v septembri v Tokiu pokúsi na 400 m prek. získať rekordný štvrtý titul majstra sveta.Výborným výkonom sa zaskvela aj Keňanka Faith Kipyegonová v behu na 1000 m. Na neolympijskej, no na mítingoch dlhé roky etablovanej trati, zabehla svetový výkon roka 2:29,21 min a iba o 23 stotín sekundy zaostala za svetovým rekordom. Ten drží ešte od roku 1996 Ruska Svetlana Masterkovová.Silná konkurencia sa zišla na päťtisícke žien. Olympijská šampiónka z Paríža Keňanka Beatrice Chebetová dosiahla najlepší čas sezóny 14:27,12 min a zdolala svetovú rekordérku Gudaf Tsegayovú z Etiópie, ktorá dobehla druhá za 14:28,18. Svetový výkon roka zabehli aj Američan Cordell Tinch na 110 m prek. (13,06 s) a Etiópčan Samuel Firewu na 3000 m prek. (8:05,61 min).Švéd Armand Duplantis na rozdiel od minulého roka v Sia-mene neprekonal latku na úrovni svetového rekordu a ani sa na ňu nedostal. Zvíťazil výkonom 592 cm a následne trikrát neuspel na výške 601. Stovku vyhral Juhoafričan Akani Simbine za 9,99 s.