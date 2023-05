Warriors do 2. kola, v siedmom dueli zvíťazili v Sacramente

play off NBA



2. kolo



semifinále Východnej konferencie - 1. zápas:



New York - Miami 101:108



/stav série: 0:1/







1. kolo



štvrťfinále Západnej konferencie - 7. zápas:



Sacramento - Golden State 100:120



/konečný stav série: 3:4, Golden State postúpil do konferenčného semifinále/





New York 1. mája (TASR) - Basketbalisti Golden State Warriors sa prebojovali do 2. kola play off NBA. Obhajca titulu zvíťazil v rozhodujúcom siedmom dueli 1. kola na palubovke Sacramenta Kings 120:100 a v celej sérii triumfoval 4:3 na zápasy. V semifinále Západnej konferencie narazí na Los Angeles Lakers.Warriors potiahol skúsený Stephen Curry, ktorý v noci na pondelok pomohol k postupu 50 bodmi. Mal až 38 streleckých pokusov, čo je jeho osobný rekord, premenil z nich 20. Blysol sa siedmimi trojkami, pripísal si aj osem doskokov a šesť asistencií. Jeho 50 bodov je nielen maximum v jeho kariére v play off, ale zároveň aj najviac v ligovej histórii v zápasoch číslo sedem. Doterajší rekord NBA držal Kevin Durant, ktorý v roku 2021 v rozhodujúcom zápase série s Milwaukee zaznamenal 48 bodov.V semifinálovej sérii Východnej konferencie sa ujali vedenia hráči Miami, ktorí v prvom stretnutí zvíťazili na palubovke New Yorku 108:101.