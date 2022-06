Warriors vyhrali v Bostone a získali titul, cenu MVP má Curry

finále play off NBA - 6. zápas:



Boston Celtics - Golden State Warriors 90:103



/konečný stav série: 2:4/

Boston 17. júna (TASR) - Basketbalisti Golden State Warriors sa stali víťazmi NBA sezóny 2021/2022. V šiestom stretnutí finále play off uspeli na palubovke Bostonu Celtics 103:90 a celú sériu vyhrali 4:2 na zápasy. Klub zo San Francisca vybojoval celkovo svoj siedmy titul v histórii a štvrtý z uplynulých ôsmich sezón. Cenu MVP prvýkrát získal rozohrávač Stephen Curry.Pri všetkých predchádzajúcich štyroch tituloch Golden State boli okrem Curryho aj Klay Thompson, Draymond Green, Andre Iguodala a tréner Steve Kerr. Kouč Warriors získal predtým päť prsteňov pre šampióna ligy aj ako hráč.Domáci Boston mal lepší vstup do stretnutia a viedol 14:2. Warriors však dokázali ešte do konca prvej štvrtiny otočiť duel vo svoj prospech a po prvej dvanásťminútovke už viedli 27:22. Domácim nevyšla druhá štvrtina, na jej konci mali Warriors náskok už 21 bodov. Nedarilo sa lavičke Celtics a opory základnej zostavy Jayson Tatum a Marcus Smart rýchlo nazbierali tri fauly. V závere tretej štvrtiny Boston zabojoval a zásluhou šnúry 16:4 dokázal skresať manko pod hranicu desiatich bodov. Záver si však Warriors postrážili a nedovolili súperovi priblížiť sa na viac ako osem bodov.Za víťazov dal najviac bodov Curry - 34. Andrew Wiggins ho doplnil osemnástimi, Jordan Poole zaznamenal ako náhradník 15. V drese Bostonu dal Jaylen Brown 34, Al Horford pridal 19, Tatum 13. Lavička Bostonu dala celkovo iba päť bodov. Tím vyprodukoval celkovo až 22 strát.Boston Celtics, Los Angeles/Minneapolis Lakers - 17xGolden State/Philadelphia Warriors - 7xChicago Bulls - 6xSan Antonio Spurs - 5xPhiladelphia 76ers/Syracuse Nationals, Detroit Pistons, Miami Heat - 3xNew York Knicks, Houston Rockets, Milwaukee Bucks - 2xCleveland Cavaliers, St. Louis Hawks, Washington Bullets, Baltimore Bullets, Seattle SuperSonics, Portland Trail Blazers, Dallas Mavericks, Rochester Royals, Toronto Raptors - 1x2022: Golden State Warriors - Boston Celtics 4:22021: Milwaukee Bucks - Phoenix Suns 4:22020: Los Angeles Lakers - Miami Heat 4:22019: Toronto Raptors - Golden State Warriors 4:22018: Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers 4:02017: Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers 4:12016: Cleveland Cavaliers - Golden State Warriors 4:32015: Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers 4:22014: San Antonio Spurs - Miami Heat 4:12013: Miami Heat - San Antonio Spurs 4:32012: Miami Heat - Oklahoma City Thunder 4:12011: Dallas Mavericks - Miami Heat 4:22010: Los Angeles Lakers - Boston Celtics 4:32009: Los Angeles Lakers - Orlando Magic 4:12008: Boston Celtics - Los Angeles Lakers 4:22007: San Antonio Spurs - Cleveland Cavaliers 4:02006: Miami Heat - Dallas Mavericks 4:22005: San Antonio Spurs - Detroit Pistons 4:32004: Detroit Pistons - Los Angeles Lakers 4:12003: San Antonio Spurs - New Jersey Nets 4:22002: Los Angeles Lakers - New Jersey Nets 4:02001: Los Angeles Lakers - Philadelphia 76ers 4:12000: Los Angeles Lakers - Indiana Pacers 4:21999: San Antonio Spurs - New York Knicks 4:11998: Chicago Bulls - Utah Jazz 4:22022: Stephen Curry (Golden State)2021: Jannis Antetokunmpo (Milwaukee Bucks)2020: LeBron James (Los Angeles Lakers)2019: Kawhi Leonard (Toronto Raptors)2018: Kevin Durant (Golden State Warriors)2017: Kevin Durant (Golden State Warriors)2016: LeBron James (Cleveland Cavaliers)2015: Andre Iguodala (Golden State Warriors)2014: Kawhi Leonard (San Antonio Spurs)2013: LeBron James (Miami Heat)2012: LeBron James (Miami Heat)2011: Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks)2010: Kobe Bryant (Los Angeles Lakers)2009: Kobe Bryant (Los Angeles Lakers)2008: Paul Pierce (Boston Celtics)2007: Tony Parker (San Antonio Spurs)2006: Dwyane Wade (Miami Heat)2005: Tim Duncan (San Antonio Spurs)2004: Chauncey Billups (Detroit Pistons)2003: Tim Duncan (San Antonio Spurs)2002: Shaquille O'Neal (Los Angeles Lakers)2001: Shaquille O'Neal (Los Angeles Lakers)2000: Shaquille O'Neal (Los Angeles Lakers)1999: Tim Duncan (San Antonio Spurs)1998: Michael Jordan (Chicago Bulls)