Curry je nový trojkový kráľ ligy, Portland prehral šiestykrát za sebou

výsledky NBA:

Brooklyn - Toronto 131:129 pp,



New York - Golden State 96:105,



Portland - Phoenix 107:111 pp

New York 15. decembra (TASR) - Basketbalisti Golden State Warriors zvíťazili v zápase zámorskej NBA na palubovke New York Knicks 105:96. Ťahúň hosťujúcich Warriors Stephen Curry premenil päť trojok a v tejto štatistike prekonal doterajší rekord ligy, ktorého držiteľom bol Ray Allen. Celkovo má Curry po 789 zápasoch na konte 2977 trojok, o štyri viac než niekdajší hráč Miami či Bostonu, ktorý svoje maximum dosiahol v 1300 zápasoch.V stretnutí medzi Brooklynom a Torontom bola tiež dôležitá trojka. Premenil ju Patty Mills, ktorý ňou poslal duel do predĺženia. V ňom napokon jeho tím uspel a Raptors zdolal 131:129 pp. Najväčšiu zásluhu na víťazstve mal Kevin Durant s triple double za 34 bodov, 13 doskokov a 11 asistencií.Portland podľahol Phoenixu 107:111 po predĺžení a utrpel šiestu prehru v sérii.