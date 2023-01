NBA: Warriors zvíťazili pred rekordnou návštevou 68.323 divákov

John Collins (20) z Atlanty Hawks reaguje spolu s De'Andre Hunterom po tom, čo Collins skóroval pri víťaznom zásahu počas druhého polčasu zápasu basketbalovej NBA tímu proti Indiana Pacers v piatok 13. januára 2023 v Indianapolise. Foto: TASR/AP



NBA - sumáre:



Detroit Pistons - New Orleans Pelicans 110:116 (28:32, 22:27, 33:33, 27:24)



najviac bodov: Bojan Bogdanovič 22, Bey 20 (10 doskokov), Diallo 19 - Valančiunas 33 (10 doskokov), McCollum a Murphy po 19







Indiana Pacers - Atlanta Hawks 111:113 (27:36, 31:19, 31:29, 22:29)



najviac bodov: Mathurin 26, Hield 18, Brissett 17 - Young 26 (11 asistencií, 6 trojok), Hunter 25 (6 trojok), Okongwu (20 doskokov) a D. Murray po 18







Washington Wizards - New York Knicks 108:112 (21:19, 32:31, 23:30, 32:32)



najviac bodov: Kuzma 40, Porziňgis 21, Kispert 13 - Brunson 34, Randle 23 (16 doskokov), Quickley 18







San Antonio Spurs - Golden State Warriors 113:144 (28:33, 32:41, 29:40, 24:30)



najviac bodov: Jones 21, Johnson 17, McDermott 14 - Poole 25, DiVincenzo 22, Wiggins a Thompson po 16







Chicago Bulls - Oklahoma City Thunder 110:124 (31:33, 27:39, 32:19, 20:33)



najviac bodov: LaVine 25, Vučevič (11 doskokov) a White po 19 - Giddey 25 (10 doskokov), Jalen Williams 22, Gilgeous-Alexander 21







Minnesota Timberwolves - Phoenix Suns 121:116 (35:25, 29:24, 28:26, 29:41)



najviac bodov: Edwards 31, Russell 17, Prince 16 - D. Lee 31 (6 trojok), Bridges 24, S. Lee 12







Utah Jazz - Orlando Magic 112:108 (36:27, 25:29, 27:27, 24:25)



najviac bodov: Markkanen 28 (12 doskokov), Clarkson 23 (12 doskokov), Sexton 18 - F. Wagner 26, Banchero a Carter (10 doskokov) po 19







Los Angeles Clippers - Denver Nuggets 103:115 (34:32, 24:25, 23:29, 22:29)



najviac bodov: Leonard 24, Powell 18, Morris a Wall po 16 - J. Murray 24, Porter 22, Gordon 17







Sacramento Kings - Houston Rockets 139:114 (36:32, 33:34, 43:26, 27:22)



najviac bodov: Barnes 27, Fox 24, Davis 22 - Smith a Green po 27, Sengün 14

Washington 14. januára (TASR) - V San Antoniu padol v noci na sobotu nový rekord návštevnosti basketbalovej NBA. Víťazstvo Golden State na ihrisku Spurs 144:113 videlo na štadióne Alamodome 68.323 divákov.Spurs hostili duel pod zavretou strechou stánku určeného primárne pre americký futbal. Na štadióne už hrávali v rokoch 1992-2003, v tých časoch však využili kapacitu maximálne 39.554 divákov pre úspešné finále proti New Yorku Knicks v roku 1999. Do svojho bývalého domova sa vrátili na oslavu 50. výročia založenia klubu.Obhajcovia titulu Golden State majú v prebiehajúcom ročníku najhoršiu bilanciu u súperov zo všetkých tímov NBA, no na palubovke mladého tímu v prestavbe nastúpili po dlhšom čase v kompletnom zložení. Bez problémov si pripísali nielen štvrtú výhru vonku, ale vylepšili si aj sezónny strelecký rekord. Až osem ich hráčov sa dostalo do dvojciferných čísiel, najviac bodov dal z pozície náhradníka Jordan Poole - 25. Tréner hostí Steve Kerr sa dočkal vrúcneho privítania, v tíme Spurs pôsobil nielen ako hráč, ale v ňom začínal aj trénerskú kariéru ako asistent stále hlavného kouča domácich Gregga Popovicha.poďakoval sa Kerr podľa AP.Líder Západnej konferencie Denver nechal s boľavým zápästím oddychovať svoju hlavnú oporu Nikolu Jokiča. Napriek tomu Nuggets tretíkrát v sezóne dokázali zdolať Los Angeles Clippers, tentokrát na ich palubovke 115:103. Denver si pripísal piate víťazstvo v sérii.konštatoval tréner Denveru Mike Malone.Súboj tímov Východnej konferencie na hranici postupu do play off sa skončil tesným triumfom Atlanty v Indiane 113:111. Rozhodol pivot John Collins, ktorý sedem desatín sekundy pred koncomdo koša nepresný pokus Dejounteho Murrayho.zhodnotil duel kouč Atlanty Nate McMillan.