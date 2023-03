Washingtom s Fehérvárym podľahol Islanders 1:2 po nájazdoch

výsledky NHL:



Washington - New York Islanders 1:2 pp a sn, Toronto - Florida 2:3 pp, Colorado - Minnesota 2:4

New York 30. marca (TASR) - Hokejisti Washingtonu so slovenským obrancom Martinom Fehérvárym prehrali v noci na štvrtok v zámorskej NHL doma s New Yorkom Islanders 1:2 po samostatných nájazdoch. Dôležitý zápas z hľadiska postupových ambícií oboch tímov rozhodol v rozstrele útočník "ostrovanov" Kyle Palmieri. Florida uspela na ľade Toronta 3:2 po predĺžení a v tabuľke Východnej konferencie stráca jeden bod na Pittsburgh, ktorý si drží pozíciu s druhou voľnou kartou. Obhajca titulu z Colorada prehral v priamom súboji o prvú priečku v Centrálnej divízii s Minnesotou 2:4.Fehérváry odohral v prvej obrannej dvojici Washingtonu po boku Johna Carlsona 22:12 minút, prezentoval sa jednou strelou na bránku, dvomi zblokovanými strelami a piatimi hitmi - spolu s Alexandrom Ovečkinom najviac v zápase. Capitals nevyužili šancu priblížiť sa bližšie k postupovým priečkam. Sedem zápasov pred koncom základnej časti zaostávajú za pozíciou s druhou voľnou kartou na východe päť bodov, pričom Pittsburgh má ešte zápas k dobru. Naopak Islanders si poistili prvú voľnú kartu, pred Penguins majú päťbodový náskok, v porovnaní s "tučniakmi" však odohrali o dve stretnutia viac.O triumfe Panthers v Toronte rozhodol v druhej minúte predĺženia obranca Brandon Montour. Ten mal v zápase bilanciu 1+1, rovnako ako jeho spoluhráč Sam Reinhart. Florida už dýcha Pittsburghu na chrbát, odohrala však o zápas viac.Minnesota uspela na ľade Colorada 4:2 a slávila tretie víťazstvo za sebou. Dva góly v oslabení strelil útočník hostí Frederick Gaudreau. Hráči Wild sa tak udržali na čele tabuľky Centrálnej divízie, zvýšili náskok pred Avalanche na tri body, úradujúci šampión má však zápas k dobru.