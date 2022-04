Washington a Minnesota si zabezpečili účasť v play off NHL

Výsledky:



Minnesota - San Jose 5:4 pp,

Nashville - St. Louis 3:8,

Toronto - New York Islanders 4:2,

Anaheim - Columbus 6:4,

Philadelphia - Buffalo 3:5,

Detroit - Florida 1:6



Postupujúci do play off:



Východná konferencia



Metropolitná divízia: Carolina, NY Rangers, Pittsburgh, Washington



Atlantická divízia: Florida, Toronto, Tampa Bay, Boston







Západná konferencia



Centrálna divízia: Colorado, St. Louis, Minnesota



Pacifická divízia: Calgary

New York 18. apríla (TASR) - Hokejisti Washingtonu Capitals so slovenským obrancom Martinom Fehérvárym a Minnesoty Wild si zabezpečili účasť v play off NHL. Washingtonu pomohla k zisku poslednej ôsmej postupovej miestenky vo Východnej konferencii prehra New Yorku Islanders v Toronte 2:4. Zdeno Chára odohral za "ostrovanov" 17:31 min a na konto si pripísal mínusový bod. Minnesota si definitívne zaistila účasť vo vyraďovačke vďaka víťazstvu nad San Jose 5:4 po predĺžení. St. Louis Blues triumfovali na ľade Nashvillu 8:3 a natiahli víťaznú sériu na deväť zápasov. Hráči Floridy Panthers zvíťazili na ľade Detroitu Red Wings vysoko 6:1.