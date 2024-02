Washington bez Fehérváryho zdolal Ottawu, Edmonton si poradil s LA

NHL - výsledky:



Washington - Ottawa 6:3, Dallas - New York Islanders 2:3 pp, Edmonton - Los Angeles 4:2, Seattle - Boston 4:3 pp a sn

New York 27. februára (TASR) - Hokejisti Seattlu so slovenským útočníkom Tomášom Tatarom zvíťazili v noci na utorok v NHL nad Bostonom 4:3 po samostatných nájazdoch. Jediný úspešný exekútor v rozstrele bol domáci Kailer Yamamoto. Tatar svoj pokus v druhej sérii nepremenil. Washington stále bez zraneného obrancu Martina Fehérváryho zdolal Ottawu 6:3 a pripísal si štvrté víťazstvo z uplynulých piatich zápasov.Tatar nastúpil opäť vo štvrtom útoku Seattlu, odohral 10:42 minút a vyslal jednu strelu na bránku. Svoje bodové suchoty natiahol na sedem zápasov. V drese Bruins strelil David Pastrňák dva góly, ku ktorým pridal aj jednu asistenciu. Český krídelník dosiahol jubilejný 700. bod v profiligovej kariére.Na triumfe Washingtonu sa dvomi gólmi podieľal Hendrix Lapierre, ktorého Capitals povolali z farmy v Hershey iba v piatok. Nastúpil na svoj prvý zápas po vyše mesiaci. Alexej Protas prispel k víťazstvu gólom a dvomi asistenciami, Beck Malenstyn mal bilanciu 1+1 a Connor McMichael s Anthonym Manthom si zhodne pripísali po dve asistencie. Tím z hlavného mesta USA naďalej tuho bojuje o play off, na pozíciu Tampy Bay s druhou voľnou kartou stráca šesť bodov. Ottawe nestačili ani gól a dve asistencie Bradyho Tkachuka a Shanea Pinta.Edmonton si poradil s Los Angeles 4:2 a po troch prehrách sa vrátil späť na víťaznú cestu. Leon Draisaitl, Ryan Nugent-Hopkins a Evan Bouchard pomohli k triumfu zhodne gólom a asistenciu.Dallas podľahol New Yorku Islanders 2:3 po predĺžení, o víťazstve hostí rozhodol v tretej minúte extra času Bo Horvat. Svoj prvý gól v NHL strelil Logan Stankoven, ktorý pridal aj jednu asistenciu. Útočník Stars, ktorý má slovenské korene, odohral svoj iba druhý zápas v profilige.