Washington Capitals si stiahli z waiver listiny Aube-Kubela

Washington 6. novembra (TASR) - Americký hokejový klub Washington Capitals si stiahol z waiver listiny NHL Nicolasa Aube-Kubela. Kanaďana na ňu umiestnilo Toronto Maple Leafs. Informoval server TSN.



Aube-Kubel prišiel do Toronta pred touto sezónou a podpísal ročnú zmluvu v hodnote jeden milión amerických dolárov, v šiestich zápasoch však nezaznamenal ani bod. Dvadsaťšesťročný útočník bol v predošlom ročníku súčasťou majstrovského Colorada a na konte má od roku 2018 celkovo 175 stretnutí so ziskom 50 bodov (21+29). Vo Washingtone bude pôsobiť spolu so slovenským obrancom Martinom Fehérvárym.