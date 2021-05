Washington hladko zdolal Indianu a má 8. pozíciu v play off

NBA - play in o 8. nasadenú pozíciu:



Východná konferencia



WASHINGTON WIZARDS - INDIANA PACERS 142:115 (30:29, 36:23, 48:31, 28:32)



najviac bodov: Beal 25, Hačimura a Westbrook (15 asistencií) po 18 - Brogdon 24, Sabonis 19 (11 doskokov a 10 asistencií), McDermott a K. Martin po 13



New York 21. mája (TASR) - Basketbalisti Washingtonu Wizards si ako poslední vo Východnej konferencii NBA zabezpečili účasť v play off. V zápase play in o 8. nasadenú pozíciu zdolali hladko Indianu Pacers 142:115.Lídrom víťazov bol s 25 bodmi Bradley Beal, Rui Hačimura a Russell Westbrook pridali po 18. Za hostí dal Malcolm Brogdon 24 bodov, litovský pivot Domantas Sabonis ukončil sezónu s triple double 19 bodov, 11 doskokov a 10 asistencií. Washington sa v 1. kole stretne s Philadelphiou.