Washington - Minnesota 5:1, Fehérváry sa stal treťou hviezdou duelu
Zo Slovákov sa v noci na sobotu predstavil na ľade aj obranca Erik Černák. Odohral 20:44 min, zapísal si jednu strelu na bránku a jeden „hit.“
Autor TASR,aktualizované
New York 18. októbra (TASR) - Slovenský obranca Martin Fehérváry si pripísal dve asistencie a pomohol hokejistom Washingtonu Capitals k triumfu 5:1 nad Minnesotou Wild v noci na sobotu v NHL. Vyhlásili ho za tretiu hviezdu zápasu.
Fehérváry ako prvý zo slovenských hráčov v sezóne zaznamenal v jednom stretnutí viac ako jeden kanadský bod. Obe jeho asistencie zužitkoval na gól Dylan Strome. Prvýkrát v 18. minúte, keď otváral skóre duelu a následne aj v 52. minúte a zvýšil na 4:1. Slovenský obranca odohral 16:38 min, zaznamenal 6 striel na bránku, 4 „hity“ a 2 plusové body. Washington ťahá sériu štyroch triumfov za sebou a na konte má osem bodov, rovnako ako ďalšie tri tímy na čele Východnej konferencie Carolina, Detroit a Montreal.
Prvýkrát v sezóne sa presadil Alexander Ovečkin, 898. gólom sa priblížil k ďalšej výraznej méte vo svojej úspešnej kariére v drese Capitals.
Zo Slovákov sa v noci na sobotu predstavil na ľade aj obranca Erik Černák. Odohral 20:44 min, zapísal si jednu strelu na bránku a jeden „hit.“ Z víťazstva sa však netešil, Tampa Bay prehrala v Detroite 1:2 po predĺžení. V 64. minúte rozhodol Dylan Larkin. Floridský tím má na konte z piatich stretnutí štyri prehry.
Slováci v akcii:
Erik Černák (Tampa Bay) 20:44 0 0 0 0 1 0
Martin Fehérváry (Washington) 16:38 0 2 2 +2 6 0
/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/
NHL - sumáre:
Detroit Red Wings - Tampa Bay Lightning 2:1 pp (1:0, 0:0, 0:1 - 1:0)
Góly: 14. Sandin-Pellikka (Larkin, Appleton), 64. Larkin (Compher) - 57. Moser (Hedman, Geekie). Brankári: Gibson - Vasilevskij, strely na bránku: 31:32.
Washington Capitals - Minnesota Wild 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)
Góly: 18. Strome (Ovečkin, FEHÉRVÁRY), 38. Protas (Wilson, Sandin), 42. Ovečkin (Strome), 52. Strome (Beauvillier, FEHÉRVÁRY), 59. Wilson (Carlson, Strome) - 37. Johansson (Boldy, Middleton). Brankári: Thompson - Gustavsson, strely na bránku: 45:14.
Chicago Blackhawks - Vancouver Canucks 2:3 pp a sn (2:0, 0:2, 0:0 - 0:0, 0:1)
Góly: 13. Donato (Burakovsky, Levšunov), 20. Bertuzzi (Rinzel) - 27. DeBrusk (Garland, Hughes), 34. Sasson (Hronek, Karlsson), rozh. náj. Boeser. Brankári: Knight - Lankinen, strely na bránku: 33:32.
Utah Mammouth - San Jose Sharks 6:3 (2:0, 1:2, 3:1)
Góly: 10. Schmaltz (Cooley, Keller), 14. Schmaltz (Keller), 37. O'Brien (Tanev, Cole), 41. Schmaltz (Keller), 44. Carcone (Crouse), 52. Keller (Schmaltz, Hayton) - 26. Toffoli (Orlov, Smith), 28. Skinner (Celebrini, Desharnais), 57. Celebrini (Skinner, Wennberg). Brankári: Vejmelka - Askarov, strely na bránku: 34:21.
