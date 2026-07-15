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Washington podpísal nováčikovský kontrakt s fínskym útočníkom Suvantom

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Na snímke sprava Michal Jakubec zo Slovenska, Anttoni Uronen z Fínska a Oliver Suvanto z Fínska počas hokejového zápasu A- skupiny Slovensko – Fínsko na majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov IIHF 2026 v Trenčíne v sobotu 25. apríla 2026. Foto: TASR - Martin Medňanský

V minulom ročníku odohral v najvyššej fínskej súťaži 49 zápasov a nazbieral 11 bodov (2+9). V uplynulej sezóne reprezentoval Fínsko na MS do 18 i do 20 rokov.

Autor TASR
Washington 15. júla (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Washington Capitals podpísal trojročný nováčikovský kontrakt s fínskym útočníkom Oliverom Suvantom, ktorého si vybral z 18. miesta tohtoročného draftu.

Sedemnásťročný center podpísal dvojcestnú zmluvu na 1,075 milióna dolárov v NHL, v prípade pôsobenia na farme v AHL zarobí 87,500 dolárov. Suvanto by sa však mal na nasledujúcu sezónu vrátiť do rodnej krajiny, kde pôsobí v Tappare Tampere. V minulom ročníku odohral v najvyššej fínskej súťaži 49 zápasov a nazbieral 11 bodov (2+9). V uplynulej sezóne reprezentoval Fínsko na MS do 18 i do 20 rokov.
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