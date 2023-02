Washington predĺžil kontrakt so Stromeom o päť rokov

Washington 3. februára (TASR) - Vedenie klubu NHL Washington Capitals predĺžilo spoluprácu s kanadským hokejistom Dylanom Stromeom. Dvadsaťpäťročný center, ktorý sa mohol stať v lete neobmedzeným voľným hráčom, podpísal nový päťročný kontrakt v celkovej hodnote 25 miliónov dolárov. Ročne tak v priemere zarobí päť miliónov USD.



Capitals oznámili podpis novej zmluvy v predvečer tradičného All Star víkendu, ktorý sa tento rok koná na Floride. "Dylan je inteligentný a šikovný center, ukázal sa ako skvelá posila pre našu organizáciu. Sme radi, že sme s ním podpísali dlhodobú zmluvu. Cítime, že jeho schopnosti nášmu tímu skvelo pasujú. Vstupuje do najlepších rokov svojej kariéry," uviedol podľa AP generálny manažér klubu Brian MacLellan.



Stromea si v roku 2015 vybrala z celkového tretieho miesta draftu Arizona, v NHL hral aj za Chicago. Do Washingtonu prišiel pred touto sezónou ako voľný hráč. V drese Capitals strelil 11 gólov a pridal 25 asistencií v 52 zápasoch.