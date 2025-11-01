Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Washington prehral doma s New Yorkom Islanders, Fehérváry nebodoval

Obranca Washingtonu Capitals Jakob Chychrun (6) a ľavé krídlo New York Islanders Emil Heineman (51) bojujú o puk počas prvej tretiny hokejového zápasu NHL v piatok 31. októbra 2025 vo Washingtone. Foto: TASR/AP

Český útočník Martin Nečas oslávil podpis novej lukratívnej zmluvy s Coloradom trojbodovým zápisom.

Autor TASR
New York 1. novembra (TASR) - Hokejisti Washingtonu Capitals prehrali v zámorskej NHL tretí zápas za sebou. V noci na sobotu podľahli New Yorku Islanders 1:3. Slovenský obranca domácich Martin Fehérváry odohral viac ako 20 minút, do kanadského bodovania sa nezapísal.

Washington dosiahol v uplynulých troch stretnutiach spolu iba dva góly. Proti „ostrovanom“ síce otvoril skóre v prostrednej časti hry Tom Wilson, brankára hostí Iľju Sorokina však už potom nikto z jeho tímu nedokázal prekonať. Jean-Gabriel Pageau a Bo Horvat otočili skóre a Mathew Barzal spečatil triumf hostí gólom do prázdnej bránky. Fehérváry mal minutáž 20:27 a so štyrmi zblokovanými strelami bol lídrom svojho tímu v tejto štatistike.

Český útočník Martin Nečas oslávil podpis novej lukratívnej zmluvy s Coloradom trojbodovým zápisom. Gólom a dvoma asistenciami pomohol Avalanche k víťazstvu na ľade Vegas 4:2. Bol to jeho prvý zápas os štvrtkovej dohody na osemročnom kontrakte v celkovej hodnote 92 miliónov dolárov. Jeho spoluhráč Cale Makar si pripísal gól a asistenciu, rovnakú bilanciu mali v drese domácich Tomáš Hertl a Mitch Marner.

Anaheim uspel v domácom súboji s Detroitom 5:2 a pripísal si štvrté víťazstvo z uplynulých piatich stretnutí. Dvadsaťročný švédsky center Leo Carlsson sa na tom podieľal štyrmi bodmi (1+3).



NHL - výsledky:

Vegas - Colorado 2:4, Washington - NY Islanders 1:3, Anaheim - Detroit 5:2
