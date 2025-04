Washington prehral na ľade Columbusu 0:7, Fehérváry s troma mínuskami

NHL - sobota:



Columbus - Washington 7:0, Philadelphia - New York Islanders 4:3 pp a sn

New York 12. apríla (TASR) - Hokejisti Washingtonu v zostave s Martinom Fehérvárym prehrali v sobotňajšom zápase NHL na ľade Columbusu vysoko 0:7. Slovenský obranca odohral 21:23 minút a zaznamenal tri mínusové body. Dva góly domácich vsietil Adam Fantilli.Columbus si vďaka triumfu udržal šancu na postup do play off. Na pozíciu druhej voľnej karty, ktorú vo Východnej konferencii drží Montreal, strácajú Blue Jackets štyri body. Oba tímy ešte čakajú v základnej časti tri zápasy. Philadelphia zdolala New York Islanders 4:3 po nájazdovom rozstrele.