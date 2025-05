Washington prehral s Carolinou 1:3 a vypadol v 2. kole play off

hokej - 2. kolo play off NHL /na 4 víťazstvá/



semifinále Východnej konferencie - piaty zápas:



Washington Capitals - Carolina Hurricanes 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)



Góly: 14. Beauvillier - 10. Staal (Martinook), 59. Svečnikov (Walker, Jarvis), 20. Jarvis. Brankári: Thompson - Andersen, strely na bránku: 19:21.



/konečný stav série: 1:4, Carolina postúpila do finále Východnej konferencie/







semifinále Západnej konferencie - piaty zápas:



Winnipeg Jets - Dallas Stars 4:0 (0:0, 1:0, 3:0)



Góly: 27. Scheifele (Connor, Pionk), 43. Ehlers (Connor, Scheifele), 53. Namestnikov (Iafallo, Pionk), 60. Ehlers (Perfetti). Brankári: Hellebuyck - Oettinger, strely na bránku: 35:22.



/stav série: 2:3/



New York 16. mája (TASR) - Hokejisti Caroliny Hurricanes postúpili do finále Východnej konferencie v play off NHL. V piatom zápase 2. kola zvíťazili na ľade Washingtonu 3:1 a v sérii hranej na štyri víťazné zápasy triumfovali 4:1. V súboji o postup do finále nastúpia proti víťazovi série Florida - Toronto, v ktorej sú bližšie k postupu „panteri,“ ktorí vedú 3:2 na zápasy. Hráči Winnipegu zvíťazili nad Dallasom 4:0 a znížili stav semifinálovej série Západnej konferencie na 2:3.Hrdinom Caroliny sa stal útočník Andrej Svečnikov, ktorý strelil víťazný gól v 59. minúte. V ofenzívnej akcii sa dostal k zakončeniu z ostrého uhla, ktorým prekvapil brankára Logana Thompsona. „Bol to hrozný gól, ktorý som dostal na koniec sezóny. Musím do vziať na seba,“ poznamenal Thompson podľa nhl.com. Útočník Seth Jarvis následne uzavrel skóre gólom do prázdnej bránky.Carolina je druhý tím, ktorý dosiahol v prebiehajúcej sezóne postup do finále konferencie. Prvým sa stal Edmonton, ktorý v semifinále Západnej konferencie vyradil Vegas. „Všetci hráči z tímu dôverujú nášmu systému hry. To je to najdôležitejšie. Keď veríte, že bude fungovať to, čo idete robiť, tak ste pokojní a konzistentní. Presne to sme urobili,“ poznamenal kapitán Caroliny Jordan Staal podľa nhl.com.Washington bol v sérii s Carolinou v pozícii mierneho favorita, keďže do play off vstúpil z pozície najlepšieho tímu Východnej konferencie v základnej časti. V úvodnom kole si síce poradil s Montrealom 4:1 na zápasy, no napokon sa nedočkal prvého konferenčného finále od roku 2018. Capitals vypadli v predošlých šiestich sezónach päťkrát už v prvom kole a raz sa nedostali do play off. Po základnej časti sezóny 2024/2025 vypadol z ich zostavy slovenský obranca Martin Fehérváry, ktorý utrpel zranenie kolena a musel podstúpiť operáciu menisku. Vypadnutím Washingtonu zhasla aj teoretická šanca, že by slovenský hokejista získal v sezóne 2024/2025 Stanleyho pohár. Carolina triumfovala nad Washingtonom najmä vďaka dôslednej defenzíve. V piatich zápasoch inkasovala iba sedem gólov, pričom Washington bol s 288 strelenými gólmi druhý najlepší tím Východnej konferencie v základnej časti. Kapitán tímu Alexander Ovečkin strelil v piatich zápasoch iba jeden gól, ktorý bol zároveň aj jeho jediný kanadský bod v sérii.Ovečkin sa so svojím tímom dostal cez druhé kolo play off iba raz - v roku 2018, keď Capitals napokon získali Stanleyho pohár. „Je to hrozné. Aj hráčom som to povedal. Cítili sme, že tento tím je schopný urobiť niečo špeciálne a možno sa aj dostať do finále Stanleyho pohára a spôsobiť rozruch. Vedeli sme, že máme pred sebou veľa práce. Bolo nám jasné, že to nebude hladké, no verili sme si,“ povedal tréner Capitals Spencer Carbery. Kormidelník Caroliny Rod Brind´Amour vyzdvihol brankára Fredrika Andersena, ktorý podržal mužstvo v celom zápase a zažiaril najmä v úvode tretej tretiny, keď zmaril šancu Pierra-Luca Duboisa ľavým betónom. „Predviedol aj ďalšie dôležité zákroky, ale tento bol výnimočný. Na okamih sme skolabovali, no on nás zachránil. To je presne to, čo urobí skvelý brankár pre svoj tím. Dúfame, že to tak bude pokračovať," konštatoval Brind´Amour.Carolina je vo finále Východnej konferencie po dvoch rokoch, v sezóne 2022/2023 v ňom vypadla s Floridou, vlani stroskotala v semifinále na NY Rangers. „Samozrejme, je to úžasný pocit. Vždy je ťažké zvíťaziť na ľade súpera, najmä v play off. Dnes sa nám darilo, hoci sme sa nevyhli ani slabším momentom. Dáme si deň voľna a potom sa vrátime k našej práci,“ konštatoval útočník Caroliny Sean Walker.Víťaz základnej časti Winnipeg odvrátil hrozbu vypadnutia s Dallasom. Brankár Winnipegu Connor Hellebuyck, ktorému príliš nevyšli nedávne zápasy, dosiahol svoje druhé čisté konto v prebiehajúcej série, keď zneškodnil všetkých 22 striel hostí. Stal sa prvým brankárom v histórii Winnipegu (resp. jeho predchodcu Atlanty Thrashers), ktorý vychytal čisté konto v zápase, v ktorom tímu hrozilo vypadnutie.