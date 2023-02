Washington prehral s Floridou 3:6, Fehérváry mal štyri mínusové body

NHL - výsledky:



Carolina - Montreal 6:2, Columbus - Winnipeg 3:1, Washington - Florida 3:6, Nashville - Boston 0:5, Calgary - Detroit 2:5, St. Louis - New Jersey 4:2, Seattle - Philadelphia 6:2, Vegas - San Jose 2:1





New York 17. februára (TASR) - Hokejisti Washingtonu Capitals prehrali v zámorskej NHL tretí zápas za sebou. V zostave bez kapitána Alexandra Ovečkina podľahli Floride 3:6, slovenský obranca domácich Martin Fehérváry nazbieral až štyri mínusové body. New Jersey s Tomášom Tatarom neuspelo na ľade St. Louis (2:4). Seth Jarvis prispel prvým hetrikom v kariére k triumfu Caroliny nad Montrealom 6:2.Washington nezvládol doma dôležitý súboj v boji o play off, keď už v polovici stretnutia prehrával s Floridou o tri góly. Po 75 zápasoch bez zápisu sa v drese hostí strelecky presadil obranca Marc Staal, predtým naposledy skóroval v marci 2022. Jeho spoluhráč Anton Lundell dal gól a pridal dve asistencie. Fehérváry odohral 19:12 min, okrem štyroch mínusiek sa prezentoval tromi bodyčekmi. Washington prehral trikrát za sebou v riadnom čase premiérovo v sezóne. Druhý zápas za sebou vynechal Ovečkin, ktorý je s rodinou po smrti otca Michaila.Hráči New Jersey vyšli prvýkrát po piatich stretnutiach bodovo naprázdno. Pod ich prehru 2:4 na ľade St. Louis sa za domácich podpísali Jordan Kyrou a Brayden Schenn zhodne gólom a asistenciou. Bluesmani vyhrali tretíkrát v rade, brankár Jordan Binnington k tomu prispel 33 zákrokmi. Tatar strávil na ľade 16:08 min, mal jednu strelu a jeden plusový bod.Adam Ružička chýbal v zostave Calgary, ktoré doma podľahlo Detroitu 2:5. Hostia natiahli šnúru víťazstiev na päť zápasov, Tyler Bertuzzi sa blysol gólom a dvoma asistenciami a Dylan Larkin pridal tri asistencie. Boston uspel na ľade Nashvillu 5:0, brankár Jeremy Swayman mal 29 zákrokov a zaznamenal svoj druhý shutout v sezóne a siedmy v kariére. Patrice Bergeron si pripísal gól a asistenciu. Trojgólový Jarvis bol prvou hviezdou Caroliny, ktorá rozhodla súboj s Montrealom (6:2) štyrmi gólmi v záverečnej časti hry. Jarvis zavŕšil hetrik gólom v oslabení 19,8 sekundy pred koncom stretnutia.