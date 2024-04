Washington prehral s NY Rangers 1:3, Fehérváry mal asistenciu

Play off NHL - 1. kolo:



štvrťfinále Východnej konferencie - 3. zápas:



Washington - NY Rangers 1:3 /M. Fehérváry (Washington) mal asistenciu/



/stav série: 0:3/







štvrťfinále Západnej konferencie - 3. zápasy:



Colorado - Winnipeg 6:2



/stav série: 2:1/







Nashville - Vancouver 1:2



/stav série: 1:2/

New York 27. apríla (TASR) - Slovenský hokejista Martin Fehérváry si pripísal v noci na sobotu asistenciu za Washington Capitals v treťom zápase 1. kola play off zámorskej NHL. Jeho tím nestačil na víťaza základnej časti New York Rangers 1:3 a prehráva už 0:3 na zápasy. V ďalšom stretnutí vyhral Vancouver na ľade Nashvillu 2:1 a v rovnakom pomere vedie aj v sérii. Colorado zdolalo Winnipeg 6:2 a taktiež vedie 2:1 na zápasy.Za Rangers získal dva body za gól a asistenciu Vincent Trocheck. V 9. minúte bol pri víťaznom presnom zásahu v podaní Barclaya Goodrowa. Jeho tímu výrazne pomohol k víťazstvu brankár Igor Šesťorkin, ktorý dosiahol 96,6-percentnú úspešnosť zákrokov, keďže vykryl 28 striel. Jednu z nich vyslal aj Fehérváry, ktorý asistoval v 6. minúte pri úvodnom góle zápasu v podaní Johna Carlsona. Slovenský bek mal okrem toho aj štyri hity a na ľade strávil 21:58 minúty v prvej obrannej dvojici práve s Carlsonom.Vancouver strelil oba svoje góly v presilovke a využil tak dve z piatich hier v početnej prevahe. Víťazný na priebežných 2:0 padol v 25. minúte z hokejky Brocka Boesera, ktorý potrestal vylúčenie kapitána domácich Romana Josiho. Aj Vancouveru pomohol k triumfu brankár, Casey DeSmith dosiahol s 29 zákrokmi 96,7-percentnú úspešnosť.Colorado vsietilo päť zo šiestich gólov v záverečnom dejstve. Hviezdny Nathan MacKinnon mal gól a asistenciu pri víťaznom presnom zásahu v podaní Valeriho Ničuškina na priebežných 3:2 v 45. minúte. Troma bodmi za asistencie sa blysol aj jeho spoluhráč Casey Mittelstadt.