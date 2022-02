Washington prehral s Ottawou, štvorgólový Skinner pri triumfe Buffala

NHL - výsledky:



Montreal - Buffalo 3:5



Washington - Ottawa 1:4

New York 13. februára (TASR) - Hokejisti Washingtonu v zostave so slovenským obrancom Martinom Fehérvárym prehrali v nedeľnom dueli zámorskej NHL doma s Ottawou 1:4. Pri triumfe Buffala v Montreale 5:3 sa útočník Jeff Skinner zaskvel štyrmi gólmi a pridal aj asistenciu.Ottawa po dvoch prehrách zabrala naplno, keď si vo Washingtone už v prvej tretine vypracovala dvojgólový náskok. Jediný zásah domácich zaznamenal Nicklas Bäckström na začiatku prostrednej časti. Fehérváry bol štvrtý najvyťaženejší hráč Capitals s minutážou 20:08, do štatistík mu pribudol mínusový bod, jedna strela na bránku, päť bodyčekov a štyri zblokované strely.