Washington prehral s Winnipegom, Ovečkin sa priblížil ku Gretzkému

výsledky:



Carolina - Los Angeles 2:4, Edmonton - Toronto 3:4, Ottawa - Minnesota 6:0, Pittsburgh - Nashville 3:0, Tampa Bay - NY Islanders 2:3 pp /E. ČERNÁK 0+1/, Washington - Winnipeg 4:5 pp, Boston - NY Rangers 6:3, Florida - Chicago 5:1



New York 2. februára (TASR) - Hokejisti Tampy Bay Lightning prehrali v noci na nedeľu v zápase zámorskej NHL s New Yorkom Islanders 2:3 pp. K zisku jednému bodu pomohol domácim slovenský obranca Erik Černák, ktorý si pripísal asistenciu. Jeho krajan Martin Fehérváry (Washington Capitals) sa nezapísal do kanadského bodovania.Černák bol pri otváracom góle zápasu podaní Jakea Guentzela v 26. minúte. Gage Goncalves mu nabil na modrú čiaru, slovenský bek strieľal z prvej a puk skončil v bráne po teči Guentzela. Pre Černáka to bol jedenásty bod v sezóne a zároveň jedenásta asistencia, do štatistík sa zapísal po siedmich dueloch. Na ľade strávil proti Islanders 18:30 minúty, pripísal si tri bloky a jeden hit.Fehérváryho Washington nestačil 4:5 pp na Winnipeg a do streleckej listiny sa zapísal domáci Alexander Ovečkin. Na prekonanie rekordu Waynea Gretzkého v počte gólov tak momentálne potrebuje skórovať osemnásť. Fehérváry bol na ľade 18:12 minúty, vyslal jednu strelu na bránku, pripísal si aj dva bloky a hit.