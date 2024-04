Washington prehral v Buffale 2:4, skomplikoval si postup do play off

NHL-výsledky:



New York 12. apríla (TASR) - Hokejisti Washingtonu prehrali v noci na piatok v zámorskej NHL na ľade Buffala 2:4 a stratili pozíciu v boji o druhú divokú kartu vo Východnej konferencii. O bod ich preskočil Pittsburgh, na Capitals sa bodovo dotiahli Detroit a Philadelphia. Slovenský obranca Martin Fehérváry odohral za hostí 20 a pol minúty bez bodového zisku.Pre Washington to bola siedma prehra z uplynulých ôsmich zápasov. V drese "šablí" sa gólov presadili Zach Benson, Alex Tuch, Jack Quinn a Dylan Cozens.Auston Matthews strelil dva góly za Toronto, v tejto sezóne ich má na konte už 68. Maple Leafs však doma prehrali s New Jersey 5:6, dvoma zásahmi sa o to postarali Jesper Bratt a Timo Meier. Obaja si pripísali aj asistenciu. Slovenský obranca Šimon Nemec v drese "diablov" nebodoval, v polovici zápasu sa pobil s Maxom Domim.Bez bodu tentoraz vyšiel aj Juraj Slafkovský, ktorý si v predchádzajúcom zápase pripísal prvý hetrik v kariére. Montreal prehral na ľade NY Islanders 2:3 po predĺžení, o triumfe domácich rozhodol Kyle Palmieri v druhej minúte extračasu.Seattle doma prehral so San Jose 1:3, na súpiske domácich opäť chýbal Tomáš Tatar.V akcii však bol obranca Erik Černák, no aj jeho tím Tampa Bay prehral. Na domácom ľade nestačil na Ottawu 2:3 po nájazdoch. Dvadsaťšesťročný slovenský zadák v druhej tretine po zásahu pukom opustil ľad, no neskôr sa vrátil.Z triumfu sa netešil ani ďalší slovenský zástupca v profilige, útočník Martin Pospíšil. Jeho Calgary prehralo na ľade Los Angeles 1:4.