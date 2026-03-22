Washington s Fehérvárym podľahol Coloradu 2:3 pp, rozhodol Nelson
Autor TASR
New York 22. marca (TASR) - Hokejisti Washingtonu v zostave so slovenským obrancom Martinom Fehérvárym prehrali v nedeľnom zápase NHL s Coloradom 2:3 po predĺžení. O víťazstve najlepšieho tímu základnej časti rozhodol v druhej minúte extra času Brock Nelson, ktorý skóroval do odkrytej bránky po prihrávke Martina Nečasa.
Fehérváry odohral za domácich 20:34 minút, zblokoval jednu strelu súpera, pripísal si jeden hit a mínusku. Do zostavy Avalanche sa po zranení v dolnej časti tela vrátil kapitán Gabriel Landeskog, ktorý strelil v 42. minúte prvý gól Colorada po veľkej chybe brankára Logana Thompsona.
V ďalšom dueli Winnipeg uspel na ľade New Yorku Rangers 3:2 po samostatných nájazdoch. V rozstrele boli úspešní len hráči Jets Kyle Connor a Gabriel Vilardi.
NHL - sumáre:
New York Rangers - Winnipeg Jets 2:3 pp a sn (0:1, 2:1, 0:0 - 0:0, 0:1)
Góly: 21. Kartye (Miller), 35. Zibanejad (Fox, Miller) – 14. Lowry (Vilardi, Perfetti), 27. Vilardi (Connor, Morrissey), rozh. nájazd Connor. Brankári: Garand - Comrie, strely na bránku: 29:37.
Washington Capitals – Colorado Avalanche 2:3 pp (1:0, 0:0, 1:2 - 0:1)
Góly: 12. Sourdif (McMichael, M. Roy), 55. Ovečkin (Strome, Hutson) – 42. Landeskog (Nečas), 47. N. Roy (Bardakov), 62. Nelson (Nečas). Brankári: Thompson - Blackwood, strely na bránku: 22:24.
